44歲全智賢超自律！6點起床8點運動晚上11點入睡 靠「健康菜單」養出女神馬甲線

全智賢靠健康飲食及規律運動練出女神體態。翻攝IG@andar_kr

韓流女神全智賢首度登上YouTube節目，昨（6日）作客閨密洪真慶的網路節目《學習王真天才洪真慶》暢聊16歲出道至今不為人知的故事，除了甜蜜聊起與富二代老公崔俊赫的相識經過，也公開她自律的保養心法。

44歲的全智賢，先前出席Disney+影集《暴風圈》記者會時，曾穿著LV短版套裝，大方秀出精實腹肌與馬甲線，她也在節目中聊起自己維持體態的方式，公開女演員的自律日常。

全智賢自律日常大公開

全智賢與《暴風圈》飾演的外交官一樣，都喜歡早起晨跑運動。Disney+提供

全智賢分享自己每天早上6點起床，8點準時運動，以往喜歡跑步的她，最近則愛上打拳擊，她說：「年輕時運動只是為了減肥，但隨著年紀漸長，越來越能體會運動對身體的重要。只是單純做一種運動會讓身體產生慣性、感覺停滯不前，所以我去拳擊館嘗試新挑戰，意外地超好玩！」

跟著女神健康吃

她對飲食也很注重，透露自己喜歡空腹運動，也很耐餓，大概下午2點才會吃第一餐，而且在傍晚5點左右就吃晚餐了，至於每天會吃哪些東西？她補充：「我會先吃蛋白質，主要是雞蛋還有酪梨之類的食物，若還想再吃點什麼就會吃希臘優格。」

廣告 廣告

全智賢分享不會逼自己節食，但會挑對身體好的東西來吃，當主持人問起她會吃雞爪、豬腳之類的食物嗎？她說：「我不喜歡雞爪，因為我不太能吃辣。」加上平時不喝酒，飲食十分清淡健康。

全智賢睡覺時間公開！每晚11點入睡

全智賢習慣6點起床、11點睡覺，分享已習慣這樣的規律作息。Disney+提供

全智賢也聊起自己的睡覺時間，雖比「蔡依林標準時間」9點半晚，但也不熬夜，笑說：「我大概11點睡覺，身體狀態會最舒服。」並補充道：「只要生活節奏一亂，身心狀態都會跟著不穩。」因此維持規律的生活便是她的保養祕訣。節目播出後，全智賢的自律再度成為網友津津樂道的話題，留言表示，「難怪全智賢能一直當女神！」、「女演員的生活方式太令人佩服。」



回到原文

更多鏡報報導

全智賢羞認相親當場暈船！ 曝富商老公外號「乙支路張東健」

女神不好當！孫藝真嘆「雞胸肉吃到吐」 釜山影展放閃玄彬：難忘利正赫

時尚新星殞落！曾征戰米蘭時裝週 韓35歲男模淋巴癌逝