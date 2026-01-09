44歲台男「專宰美國老人」撈數百萬美金！洛杉磯機場落網

國際中心／程正邦報導

一名 44 歲台籍男子賴佳（Chia Lai，音譯）因涉嫌主導跨國詐騙集團，掏空多名美國密西西比州高齡者的銀行帳戶，本月 5 日於洛杉磯國際機場（LAX）準備離境時遭警方攔截逮捕。這起涉案金額高達數百萬美元的案件，不僅揭露了針對退休族群的「高壓金融詐騙」手法，更意外引發了美國地方與聯邦政府在「庇護州政策」上的執法角力。

獵殺退休金：何謂「高壓金融詐騙法」？

根據密西西比州德索托郡（DeSoto County）檢察官巴頓（Matthew Barton）的指控，賴佳所屬的集團具備極高的專業度與組織性。犯罪分子透過電話、電子郵件及社群訊息，鎖定美國銀髮族。他們會編造諸如「帳戶被盜」、「家人急需保釋金」或「稅務違規」等緊急劇本，迫使受害人在極度恐慌下，提供銀行資訊或直接轉帳。

調查顯示，受害者多為獨居或對科技不熟悉的退休人士。賴男集團利用這些弱點，以高壓話術在短時間內將受害者的終身積蓄轉移至跨境洗錢帳戶，單一個案損失往往高達數十萬美元。

機場生死速遞：加州「庇護政策」險成逃稅漏洞

賴佳的落網過程極其曲折，甚至一度上演司法搶人大戰。由於加州實施「庇護州」政策，當地部分執法機關起初因法律立場不同，拒絕配合密西西比州發出的逮捕令，導致引渡行動一度延宕。巴頓檢察官批評：「自由的政策不應成為危險罪犯的擋箭牌。」

所幸在美國國土安全調查局（HSI）與海關與邊境保護局（CBP）強力介入協調下，最終成功在洛杉磯機場將賴男拘捕，並即刻將其押解回密西西比州受審。

四項重罪起訴：最高可判處重刑

賴佳目前被關押於德索托郡監獄，並面臨檢方提出的四項聯邦及地方重罪指控：共謀詐欺（Conspiracy to Commit Fraud）、詐術取財（Larceny by Trick）、電信詐欺（Wire Fraud）、洗錢（Money Laundering）。

過去台籍詐騙團夥多以亞洲（東南亞、中國大陸）為主要標的，但近年來已顯著轉向美國、澳洲等高所得、高保障的高齡化社會。這類「高壓金融詐騙」利用的是人性的關懷與對官員的敬畏，對於缺乏防詐意識的西方長者來說，殺傷力驚人。此案在 2026 年初落網，也預示著美方未來將更嚴格地針對亞洲背景的跨境金融犯罪進行高強度的執法與監控。

