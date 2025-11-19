44歲台語小天后被設局抓姦！逼簽百萬本票疑仙人跳 告上法院經紀人回應

記者鄭尹翔／台北報導

台語女歌手戴梅君驚傳遭高中舊愛設局仙人跳！44歲的戴梅君出身《五燈獎》，出道超過20年來鮮少有負面新聞，沒想到近日卻因百萬本票糾紛鬧上法院而曝光。她與前男友的糾葛引發外界高度關注，經紀人也證實事件屬實，強調她心情未受影響，仍專注籌備明年春天即將發行的新專輯。

根據《TVBS新聞網》報導，2024年戴梅君與高中前男友相約前往墾丁旅遊，對方聲稱已經離婚，兩人為節省開銷共住一間房。雖然彼此並無發生性行為，半夜卻突然被男方王姓妻子與友人闖入指控抓姦，甚至揚言若不賠償將立即爆料給媒體。面對突如其來的威脅，戴梅君在壓力下被迫簽下百萬本票。

事後戴梅君回想當晚細節，越想越不對勁，認為舊愛的行為十分可疑，不但主動引領王妻等人進入房間，還假裝安撫她、阻止報警，使她懷疑整起事件是一場精心設計的仙人跳，決定拒絕付款並以法律方式維護自身權益。

案件進入法院審理，法官調閱當晚影像後認定王妻無法提出戴梅君侵害配偶權的任何具體證據，加上王妻與同行友人氣勢壓迫，使戴梅君雖然確定自己未涉及任何不倫行為，卻因恐懼而在逼迫下簽署和解書，屬於非自願情況。法院最終裁定駁回王妻的請求，認定不得再依和解書向戴梅君索討百萬元，全案仍可上訴。根據《TVBS新聞網》報導，戴梅君經紀人低調回應：「梅君心情沒受影響，謝謝關心。」並正在籌備新專輯，預計明年春天發行。

