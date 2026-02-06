44歲嚴立婷被網友評論「有比較老態」 高EQ反應粉絲讚爆

女星嚴立婷。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

44歲女星嚴立婷當年以新光三越美少女冠軍身分踏入演藝圈，參演過多部戲劇，談吐流利的她近年也主持多個談話性綜藝節目，直率性格獲得不少觀眾喜愛；感情方面，她與前台灣籃球運動員張智峰結婚多年，育有一對子女。嚴立婷最近分享一段趣事，遭網友形容變得「比較老態」，讓她感到無奈。

嚴立婷今（6）日在社群上發文透露，看到一名網友留言指稱她看起來「有比較老態」，並補上一句「每個人都會老」作為安慰與鼓勵；她看完後坦言，「其實他說的好像也沒錯，而且還鼓勵我」，但一大早看到這樣的評論，心情難免受影響也補充說，「有點刺眼」。最後嚴立婷以輕鬆口吻面對，並標註「老態的人類要去錄影了」，展現她的幽默與大氣。

貼文曝光後，立刻湧入大量粉絲與網友留言聲援，不少人替她打抱不平，直言對方可能「眼睛不好」，也有人分享自己被叫「阿姨」的尷尬經驗，笑稱同樣難以接受。另外，還有不少人安慰表示，只要稍微打扮依舊像女大生，認為嚴立婷完全稱不上老態；也有人以玩笑方式化解氣氛，讓整個留言區充滿輕鬆互動。

面對各種不同聲音，嚴立婷本人也在留言區親自回覆其中幾則，並以半開玩笑的方式自嘲，顯示她並未過度把此事放在心上。有不少支持者也暖心鼓勵她保持平常心，認為外表會隨歲月累積，內在與人生歷練同樣是成長的資產。

