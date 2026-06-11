44歲壯年轉戰長照！「職務再設計」助攻 前科技男找到職涯新價值

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照服員陳聖中(左)透過申請「勞工就業通-職務再設計」補助，減輕身體負擔，讓他有更多精神專注放在照顧長輩上。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕在日照中心裡，44歲照服員陳聖中的照護工作是個體力活。為降低職業傷害風險，日照中心經由勞發署雲嘉南分署新營就業中心的協助，為他申請「勞工就業通─職務再設計」方案，獲得經費補助添購改良式餐車、護腰與護腕等輔具，有效減輕工作時的體力負荷，把阿公阿嬤照顧得更好。

陳聖中原本任職的公司，去年受到國際經貿情勢動盪影響，實施減班休息，他決定轉職投入長照領域，在完成照服員專業訓練後，轉往社團法人台南市常青樹協會的營新東山日照中心服務，展開全新的照服人生。但在長時間站立、送餐與照護過程中，經常需要反覆搬運物品、彎腰及長時間施力，對身體造成不小壓力。

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「以前做完一天工作，常常手痠、腰痠，現在有輔具協助後，身體負擔減輕很多，提升工作效率，也讓他有更多體力與精神專注在照顧長輩上，看到長輩開心，活動力很好，在工作中找到價值和成就感。」陳聖中說。

南市常青樹協會理事長石嘉玫表示，透過勞動部的職務再設計資源，有效改善照服員的工作環境，減輕負荷，有助於留住長照人才，提升整體照護品質。

雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，「勞工就業通計畫」推出的「職務再設計」方案，透過改善工作設備、提供就業輔具或調整工作流程，協助勞工排除工作障礙、提升工作效能，相關改善費用，每人每年可申請最高10萬元補助，讓更多勞工能安心就業、穩定留任，補助申請可洽各地就業中心。

陳聖中(右)從傳產技術員轉任照服員，工作表現獲得常青樹協會理事長石嘉玫(左)的肯定。(記者楊金城攝)

照服員陳聖中獲得經費補助添購改良式餐車、護腰與護腕等輔具，有效減輕長照工作的體力負擔。(記者楊金城攝)

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