44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相

（示意圖／Pixabay）

美國達美航空去（2025）年4月一架飛往英國的航班上發生離奇命案，有一名44歲美籍女律師格林（Rachel Green）依偎在母親肩膀上休息，但途中被發現失去生命徵象，即便空服員尋求醫療協助並嘗試心肺復甦術，她仍被宣告不治。經數個月調查，確認格林有先天性心臟疾病加上服用多重藥物，交互作用影響，死因被裁定為意外死亡。

根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。

廣告 廣告

當時格林在機上有接受專業急救與心肺復甦術，但最終仍無力回天，不幸在座位身亡。據法庭揭露的驗屍報告，格林的體內含有多種處方藥物成分，包括抗憂鬱藥、褪黑激素、大麻素以及低濃度的酒精；加上格林心臟有一條冠狀動脈出現「心肌隧道化」現象，意味著她的血管部分路徑位於心肌下方，非心臟表面，屬於先天性心臟異常。

病理學家貝茲（Alan Bates）指出，格林的死因極可能是藥物與先天性心臟疾病共同作用所致。格林的家屬對此結果表示悲痛並提出強烈質疑，其胞姊卡尼（Roxanne Carney）在庭上質疑，妹妹先前曾接受心臟檢查且結果異常，卻從未被轉診至心臟專科醫師；她不懂為何醫師在已知患者有潛在心臟問題的情況下，仍開立如此複雜的處方藥物組合。卡尼心碎地表示，家屬完全無法理解醫療體系為何允許這種危險的用藥方案存在，最終導致了這場無法挽回的悲劇。

資深驗屍官布朗（Lydia Brown）在法庭上感嘆，格林原本計畫在母親的陪伴下前往英國進行長期研究與創作，卻在抵達目的地前客死異鄉。布朗強調，這原本是一場令人期待的文學之旅，遺憾的是格林永遠無法完成她的著作。這起案件也讓航空安全與旅客健康管理再次受到關注，特別是長途飛行中藥物併發症與潛在病史所構成的致死風險。

在聽證會的最後悼念中，卡尼形容妹妹是一位無私且優秀的法律專家，專精於保險領域且熱愛歷史；卡尼表示，格林在飛往倫敦的航班上離世，讓世間失去了一位善良的天使。目前相關單位的調查已告一段落，家屬則希望透過此案例，呼籲醫療機構應更謹慎評估多重用藥的風險。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

關太久？郭哲敏開庭用律師手機爽看A片 法官當庭震怒、制止