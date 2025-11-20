44歲女網紅確診膽囊癌！嘆：不痛不癢、只是多幾個結節…治療1個月病逝
大陸中心／綜合報導
中國湖北一名女網紅「巧手花藝」晏姓女子，近日因罹患膽囊癌病逝，年僅44歲，留下還在坐月子的24歲女兒及9歲兒子。她的女兒發文悼念，表示母親10月確診罹患膽囊癌，當時醫院告知已多處擴散，結果母親入院治療1個月，就撒手人寰，病情惡化之快，讓一家人措手不及。
綜合陸媒報導，經營花店的晏女曾在10月時拍影片表示，「自己身上不疼不癢，只是查出幾個結節」，結果到醫院看診，竟被診斷出膽囊癌，且癌症已多處擴散。當時晏女臉型圓潤，完全看不出異狀，她還提醒粉絲，不要生悶氣，有氣就發出來。
而回顧影片可以發現，早在今年8月，晏女身體就出現異狀，她說自己在最忙的時候感冒了，身上還冒出兩個腫塊，但因為不痛不癢，也沒有其他異狀，所以沒當一回事。直到10月去醫院檢查，才驚覺是膽囊癌，且已發生多處轉移。
事後晏女積極治療，但病況卻急轉直下，晏女的大女兒於11月18日在網路上發訃告，表示母親已在凌晨辭世，年僅44歲。消息曝光，也讓眾多粉絲惋惜不已。
專家表示，膽囊癌初期症狀不明顯，通常是右上腹隱隱作痛或飯後脹悶，常被誤認為腸胃病或膽囊發炎，等到出現黃疸、體重快速減輕或持續疼痛時，多半已進入晚期。
由於膽囊癌侵襲性高，又位於肝臟深處，容易往肝臟、淋巴結擴散，晚期5年存活率僅約15％，又被稱為「無聲殺手」。晏女因確診時已是晚期，錯過手術時機，不幸病逝。
專家提醒，誘發膽囊癌的風險因子包括肥胖、糖尿病、長期不吃早餐、高脂飲食及家族病史，建議有相關風險民眾應定期健康檢查，並維持規律飲食及飲食均衡習慣，以降低罹癌風險。
