44歲妻徒手奪刀救7旬夫！ 12歲兒勇敢挺身 持球棒護父母

高雄這位楊姓老闆好心收留更生人，卻好心沒好報，72歲楊老闆與44歲妻子相差28歲，當時妻子目睹對方拿美工刀刺殺當下，二話不說徒手奪刀保護丈夫，就連他們年僅12歲的兒子也勇敢挺身，拿著球棒保護爸爸媽媽，沒想到，反被嫌犯盯上追殺，幸好母子倆逃過一劫，挨刀的楊老闆也搶回一命。

老闆娘回憶當時的恐怖場景，嫌犯已經用美工刀割向她丈夫的脖子，血液大量噴出，整個棉被都被染紅。在這千鈞一髮之際，她毫不猶豫地撲上前去，徒手抓住了那把鋒利的美工刀。妻子描述道，她伸手緊緊抓住刀具，即使嫌犯不斷甩動也沒有放手。

更令人驚訝的是，他們年僅12歲、就讀國一的兒子在危急時刻表現出超乎年齡的勇氣。看到父親血流如注，這位少年拿起床頭櫃上的黑色棒球棍，挺身對抗。老闆娘表示，兒子機智地將嫌犯引出房間，自己則跟著跑出來。她充滿驕傲地說，如果沒有兒子拿棒球棒進來，他們一家人可能已經命喪黃泉。

媽媽示範12歲兒子拿著球棒引開嫌犯，救下一家三口。（圖／TVBS）

當老闆娘質問嫌犯為何要殺害他們時，對方回答說「要錢」。老闆娘形容嫌犯體格健壯，她根本推不動，而且對方手中的美工刀比她示範用的更大更厚。這場驚魂記憶揮之不去，讓一家人至今仍然惶恐不安。蔡小姐提到，兒子受到嚴重驚嚇，至今睡覺時都要確保門已上鎖。

