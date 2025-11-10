44歲孫淑媚登台被讚「台版Jennie」！不藏私親揭凍齡保養術，中醫觀點這樣看

近期，44歲藝人孫淑媚驚喜現身台北時尚周伸展台，一出場就以亮眼氣場和凍齡美貌掀起話題，被網友讚為「台版 Jennie」。她也不藏私分享自己的保養秘訣，無論行程多忙，都會維持每天運動的習慣，在家也不間斷鍛鍊，同時搭配多喝水、168斷食與清爽飲食，讓身心維持在最佳狀態。

孫淑媚的凍齡的中醫關鍵「動中養氣、水潤生肌」，其實保養法非常中庸自然，每天運動、喝水、清爽飲食、睡前仰臥起坐與抬腿。

這樣看似簡單的習慣，其實正中中醫的「氣行則血行」與「清養平衡」之道。

運動養氣，暢通氣血是凍齡核心：

中醫認為「血為氣之母，氣為血之帥」，運動能行氣活血，使氣機暢達、臉色紅潤。尤其像孫淑媚這樣日常輕運動、睡前再動一動，有助於：

提升陽氣循環：改善氣滯與代謝緩慢

促進微循環：皮膚氣血充盈、自然發亮

平衡中焦脾胃運化：體態維持、少水腫

久坐則氣滯、久臥則血滯，所以「常動」反而是最好的養顏方。

喝水潤燥，內養肌膚彈性：

水是陰液的來源，能滋潤臟腑、潤膚通便。許多女性肌膚暗沉、鬆弛，其實與「津液不足」或「陰虛」有關。

充足飲水可以：

滋養肝腎，改善皮膚乾燥

幫助代謝廢物，減少水腫與膚色不均

配合運動排汗，促進氣液代謝流暢

168斷食＋清爽飲食＝脾胃調和，少痰少濕：

從中醫角度，「斷食」不是節食，而是讓脾胃休息、提升運化力。

現代人普遍濕氣重，容易臉浮、皮膚粗糙。

168斷食可讓：

脾氣恢復生化氣血的功能

減少體內痰濕、促進代謝清爽

保持頭腦清明、精神穩定

搭配清爽飲食（少油少糖少鹽），就能讓肌膚與氣色更通透。

睡前運動助眠、促進循環：

仰臥起坐與抬腿運動能促進腹部氣血流通，改善中焦氣滯與下肢血液滯留，睡前做能：

幫助入眠、減輕焦慮

促進下肢靜脈回流

改善皮膚與肌肉張力

這與中醫通則不痛，動則生陽的原理一致。

總結：

孫淑媚的凍齡法看似簡單，實則是最高明的養氣養陰：

每天動一動、喝對水、吃得清淡，讓身體氣血運行順暢、陰陽平衡。

這樣的生活節奏，才是維持年輕與健康最長久的祕訣。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

