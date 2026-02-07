44歲孫藝珍紅色開衩禮服太犯規 逆天長腿曝光全網集體失守

記者林宜君／台北報導

逆齡狀態再度掀起熱議，孫藝珍用一襲紅色禮服證明，美從來與年齡無關。韓國「國民初戀」孫藝珍即使婚後升格人母，依舊維持令人驚嘆的顏值與體態。近日孫藝珍在Instagram分享最新美照，為合作多年的膠原蛋白品牌慶祝合作邁入第5年，照片一曝光立刻引發網友瘋狂討論。

孫藝珍完全看不出44歲。（圖／翻攝自孫藝珍IG）

孫藝珍以俐落深色短髮亮相，身穿紅色露肩開衩長禮服，白皙肌膚在紅色映襯下格外透亮。她優雅坐在以紅白氣球與流蘇妝點的場景中，臉上掛著招牌溫柔笑容，整體氣場自信又從容。禮服側邊高開衩設計成為視覺焦點，一雙修長美腿若隱若現，搭配同色系高跟鞋，讓身形比例更加出色。緊實手臂線條與勻稱曲線，完全看不出孫藝珍44歲，且早已是孩子的媽媽。

孫藝珍「防腐劑女神」的稱號實至名歸。（圖／翻攝自孫藝珍IG）

孫藝珍凍齡狀態讓網友紛紛留言大讚：「這根本是仙女下凡」、「狀態好到太不科學了」、「美翻了」，再度掀起社群洗版。事實上，孫藝珍連續5年受到台灣膠原蛋白品牌青睞，除了穩定的人氣與形象，更來自她長年自律的生活態度。她不只重視肌膚保養，也強調均衡飲食、規律運動與內在調理的重要性，讓健康光采自然展現在鏡頭前。這次釋出的形象照，再次印證孫藝珍「防腐劑女神」的稱號實至名歸，也讓外界見識到什麼叫真正的逆生長。

