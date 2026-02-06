44歲孫藝真紅色戰袍太犯規 「露肩秀美腿」逆齡狀態美到發光

孫藝真保養有方，狀態超逆齡。（圖／翻攝自IG @yejinhand）

南韓「國民女神」孫藝真出道多年，以自然清新的外貌與細膩動人的演技深植人心，自2022年與男神玄彬結婚後，育有兒子「小甜豆」，一家三口生活幸福甜蜜。即便升格為人母，她的狀態與身材依舊維持在巔峰水準，完全看不出歲月痕跡。今（6）日孫藝真在Instagram更新一組全新美照，慶祝與台灣膠原蛋白品牌合作邁入第5個年頭，立刻引發粉絲熱烈討論。

孫藝真在貼文中以韓文寫下：「5년째 함께하는 m2콜라겐 사랑합니다（M2 膠原蛋白，陪伴你五年了，我愛你）」，感性向品牌告白段短一句話展現長期合作的好感情。曬出一系列照片，拍攝現場以紅白氣球與流蘇作為背景，充滿慶祝氛圍，視覺上既喜氣又不失高雅。

照片中，孫藝真身穿一襲火紅色露肩長禮服，貼身剪裁完美勾勒纖細腰線與勻稱身形，高衩設計大方秀出修長美腿，搭配紅色高跟鞋，整體造型性感卻不流於張揚，她坐在沙發上雙腿自然交疊，舉手投足散發成熟女人的自信與優雅，完全是女神等級的氣場。

將一頭黑色短髮側分後俐落後梳，露出精緻臉型與頸部線條，讓整體造型更顯俐落高級；妝容則走精緻優雅路線，底妝清透服貼，展現宛如發光般的好膚質，眼妝以自然深邃為主，搭配細緻眼線，讓眼神溫柔又有神，唇彩選用與禮服相呼應的紅色調，替整體造型畫龍點睛。

另一張照片中，孫藝真俏皮地躲在愛心氣球下，雙手托腮、微微低頭淺笑，流露出少女般的甜美神情，與華麗禮服形成反差萌，再度證明她「逆生長」的驚人狀態。粉絲紛紛留言大讚：「太美了」、「紅色太適合她」、「狀態好到不科學」。

