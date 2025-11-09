44歲導演長期過勞心肌梗塞猝逝 妻崩潰：他去世前還在工作

（示意圖／Pixabay）

大陸有一名44歲高姓男子從事短劇導演，近期因長期過勞突發心肌梗塞離世，其妻崩潰表示，劇組僅以人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）作為撫卹金，還要求簽下「無責協議」，讓她難以接受，決定揭發該公司惡行。此外，死者妻子更悲痛指出，先生猝逝當日仍在處理工作。

根據陸媒《極目新聞》報導，有一名王姓女子公開控訴，她的先生高姓男子是一名短劇導演，今年10月中旬終於結束一項拍攝工作返家，但10月20日他突然倒在浴室，她接孩子放學回家時才發現先生昏倒，緊急送醫後經急救仍宣告不治，死因為心肌梗塞。王女透露，她檢查先生的手機訊息，發現他猝逝當日中午仍在與劇組人員聯繫工作，幾乎未曾休息。

廣告 廣告

王女哽咽回憶，先生自今年5月投入短劇行業，9月底參與籌備，並擔任副導演。10月13日前往鄭州劇組拍攝，連續4天工作至凌晨1、2點、清晨7點又開工，18日返家後表示，「自己有點累」。王女也說，先生向來敬業，19日晚間還在書桌前趕進度，隔日中午才透過通訊軟體詢問晚餐想吃什麼，沒想到竟成夫妻倆最後對話。

最令王女難以釋懷的是，先生猝逝半個月後，任職的公司僅支付人民幣6000元（約新台幣2萬7千元）工資，並提出給付人民幣1萬元（約新台幣4萬5千元）撫卹金，甚至要求她簽下「無責協議」，讓她無法容忍，痛批「他才44歲，難道後半輩子的價值就只有4萬5嗎？」。但感慨的是，王女得知先生生前未與公司簽訂正式勞動契約，使維權陷入困境；王女表示，劇組相關負責人雖曾短暫聯繫，但之後便未再回應。

報導中指出，已故的高男是家中獨子，父親早逝，年邁母親已69歲，與妻育有一對女兒，兩人年紀都還小，分別10歲和6歲。王女難過地說，先生是個顧家的好父親，不僅會親自接送孩子上下學，還為大女兒規劃音樂學習之路；高男每當有空，都會陪家人看電影、外出踏青，赴外地拍片時仍固定與家人視訊聯繫，「他是家裡的靈魂人物，如今家一下子垮了。」王女士補充說，女兒在學校還被同學取笑「沒有爸爸了」，讓她十分心疼。

短劇男導演過勞猝逝消息曝光後，引發網友熱議，事後也有多名劇組工作人員證實此事，並對高導演的離世深感震驚；有一名工作人員透露，「前幾天還一起工作，結果人就沒了。短劇拍攝真的很辛苦，工時長、壓力大。」至於公司是否與員工簽訂勞動合同，沒有給正面回應，僅稱「確實該好好檢討」。目前王女士仍希望透過協商爭取合理賠償，替先生討回公道。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

「料理鼠王」在鹹酥雞攤大快朵頤！ 業者致歉：已閉店環境清消

旅遊途中遇爺爺過世！男申請全額退票遭拒 理由竟是「你投訴了」