44歲就老花！Ella戴眼鏡讀粉絲信衝上熱搜 醫揭視力警訊

Ella日前在演唱會台上戴老花眼鏡讀粉絲信。

44歲陳嘉樺（Ella）近期正在中國展開巡演，日前，她在演唱會台上無預警掏出老花眼鏡，親自朗讀粉絲來信，自嘲視力明顯退化，還說：「不要笑我，等你們到39歲就會慢慢有感，什麼叫斷崖式下降。」真實反應引發共鳴，不少網友感嘆：「原來青春真的回不去了。」

明星紛紛公開視力變化

事實上，近年來不只Ella坦承受老花困擾，多位藝人也陸續分享視力變化。陳喬恩曬出人生第一副老花眼鏡，40出頭的中國女演員萬茜改用大螢幕手機、還得放大字體才能閱讀；51歲中國主持人何炅也透露自己同時近視加老花，看台詞得反覆確認。昔日螢光幕前的凍齡形象，如今都得面對視力老化問題，讓不少人疑惑：「明明還不算老，怎麼就老花了？」

對此，西湖大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院眼科醫師李瑾表示，老花其實是一種與年齡密切相關的生理性視覺退化現象。隨著年紀增長，眼睛內的水晶體逐漸硬化、增厚，彈性降低，加上睫狀肌調節能力變差，導致近距離物體成像落在視網膜後方，因而出現「看近模糊、看遠清楚」情況。一般人約在45歲左右開始出現症狀，且度數會隨年齡持續加深。

Ella日前在演唱會台上戴老花眼鏡讀粉絲信。翻攝甜剧糖微博

近視與老花能否相互抵消？

不少人好奇，如果同時有近視和老花，兩者是否可以相互「抵消」？李瑾醫師強調，近視與老花屬於兩種不同的屈光狀態，發生機制並不相同，原則上不存在「負負得正」的說法。醫師建議，若日常生活同時攜帶兩副眼鏡不方便，可配戴專門閱讀用的老花眼鏡或漸進多焦點鏡片，一副眼鏡即可兼顧遠近需求。此外，目前也有針對近視合併老花的角膜或水晶體手術，可一次性矯正視力，但是否適合手術仍須經由專業醫師評估。

從Ella在台上幽默自嘲，到近年越來越多明星坦然面對視力變化，也讓外界看見，老花並非疾病，而是每個人都可能經歷的人生階段。與其抗拒，不如及早檢查、正確矯正，才能持續清晰看見生活中的每一刻。

Ella日前在演唱會台上戴老花眼鏡讀粉絲信。翻攝甜剧糖微博



