44歲張娜拉減齡不只靠童顏！私下最愛休閒運動風，「一單品」戴上秒變大學生

1981年出生、今年44歲的張娜拉，從2001年出道至今一直穩坐韓星「不老童顏」的寶座，雖然近年出演的戲劇作品中不乏飾演成熟幹練的角色，但一轉換私下造型依舊是青春感滿滿，本篇編輯為你解析張娜拉的減齡穿搭，以及她必備的青春感配件！

張娜拉減齡私服這樣穿

休閒單品比重高

在張娜拉分享的私下穿搭中，休閒類型的單品佔了很高的比重，像是T恤、連帽上衣，以及今年冬天的熱門單品「半拉鍊上衣」，這類型的單品可以讓整體的氛圍看起來輕鬆愜意，也會模糊年齡感！

丹寧加入隨性元素

張娜拉丹寧單品的減齡關鍵在於寬鬆舒適，無論是全丹寧的套裝造型，或是搭配優雅的開襟衫，她選擇的都是寬鬆版型的設計，在搭配上隨性的袖口反折細節或是棒球帽，展現有活力、青春感的逆齡效果。

必備減齡配件

除了比重高的休閒風、丹寧造型之外，棒球帽也是張娜拉搭配上使用度非常高的單品之一，這類本身就帶著美式風格、校園感的單品，不僅能修飾臉型，也是減齡好幫手。

最後，張娜拉減齡感最必備的配件就是「眼鏡」，隨著近年Nerd Chic成為時尚熱潮，眼鏡也成為主流配件之一，而張娜拉選擇的眼鏡包括大框型或無框，戴上後會增加穿搭中的書卷氣，也讓她一秒就有大學生的書卷氣質。





