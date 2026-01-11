44歲曹錦輝再戰職棒！加盟中國CPB福州海峽 首戰時間出爐

台灣首位登上美國職棒大聯盟的球員曹錦輝過去因捲入中華職棒假球案，2017年宣布退休，不過中國城市棒球聯賽（CPB）福州海峽隊近日以「那個男人，他來了」宣傳，正式宣布迎來曹錦輝加入，他將披上71號球衣出戰，最快13日就登板投球。

現年44歲的球員曹錦輝過去在1999年就挑戰旅美，是首位登上美職的投手，且敲出首安的台灣球員，曾效力科羅拉多落磯、洛杉磯道奇隊，2008年他回台投入中華職棒，然而接連捲入讓職棒進入黑暗期的「黑象假球事件」、性招待等行為不檢之事，讓他提前結束職棒生涯，2017年也宣布自職棒退休。

時隔近10年，福州海俠隊球團公告，原隊中48號投手張棕幃因在訓練過程中受傷，經醫療團隊評估無法繼續參加本賽季剩餘比賽，而為保障球隊順利完賽，福州海俠棒球俱樂部已依照聯賽相關規定完成新球員註冊手續，「71號球員曹錦輝」將加入球隊，相關手續已通過組委會審核，自公佈之日起生效。

福州海俠隊以「那個男人，他來了！」為曹錦輝加盟造勢宣傳，過去他丟出超過150公里球速，創下台灣高中棒球最快球速紀錄，經過美職、中職訓練後更曾達160公里，速球、滑球、變速球都能分配，此次轉戰中國球隊，是否能再創高峰，也備受關注，隨著他確定加入，最快也將在13日對上廈門海豚隊出戰。

責任編輯／張碧珊

