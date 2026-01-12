44歲曹錦輝明日先發登板！加盟CPB福州海峽隊 「球速維持151」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

44歲前旅美名投曹錦輝再度站上投手丘！他近日正式加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海峽隊，預計將於明（13）日迎來加盟後首度亮相，並直接擔任先發投手。曹錦輝昨（11）日晚間也熱血喊話：「踏上CPB的征程，全力以赴迎接挑戰！」

44歲前旅美名投 曹錦輝正式加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海峽隊，預計將於明（13）日迎來加盟後首度亮相，並直接擔任先發投手。（圖／翻攝自CPB）

曹錦輝昨天晚上透過臉書粉絲專頁發文表示：「踏上CPB的征程，全力以赴迎接挑戰！曹粉們的祝福，錦輝都收到了，感謝大家。」同時也透露，自己已於昨（11）日動身與球隊會合，並預計在明（13）日正式登板出賽。

身為台灣棒球史上首位登上大聯盟舞台的投手，曹錦輝旅美期間曾效力科羅拉多洛磯、洛杉磯道奇與堪薩斯皇家等隊，天賦備受肯定。2008年返台加盟兄弟象後，卻因隔年捲入「黑象事件」遭球團釋出，中華職棒也宣布對其永不錄用，生涯一度跌入谷底。

不過，曹錦輝並未就此離開棒球。2015年他再度獲道奇青睞，重返美職體系，並成功投回大聯盟，直到2017年才宣布退休。退休後仍持續維持訓練，去年5月曾公開實戰投球影片，最快球速仍達151公里，狀況令人驚艷。此次轉戰CPB並再度先發登板，也讓這位傳奇投手再次成為場上焦點。

