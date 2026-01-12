44歲曹錦輝CPB首秀突喊卡！福州海俠揭原因：狀態仍在調整

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊日前高調宣布，成功網羅44歲台灣名投 曹錦輝 加盟，並預告他將於13日先發出戰廈門海豚，迎來加盟後首度登板。不過，就在外界高度關注之際，福州海俠隊於12日臨時發布公告，表示曹錦輝因狀態仍需調整，初登板時程將延後。

福州海俠隊於12日臨時發布公告，表示曹錦輝因狀態仍需調整，初登板時程將延後。（圖／翻攝自曹錦輝臉書）

球團聲明指出，感謝各界與球迷的支持與期待，但基於選手目前的身體與比賽狀況評估，決定暫緩其首次出賽安排。球隊也強調，後續進度將透過官方管道對外說明，希望球迷給予耐心，等待曹錦輝以最佳狀態站上投手丘。

事實上，曹錦輝日前已隨隊前往中國備戰，其官方粉絲團也於11日證實他已與球隊會合，原本預計隔日完成CPB初登板。如今臨時喊卡，也讓不少期待已久的球迷感到意外。

回顧曹錦輝的棒球生涯，他1999年旅美、2003年登上大聯盟，成為台灣史上首位站上MLB舞台的投手，也寫下台灣球員在大聯盟擊出安打的里程碑。歷經生涯低潮後，2015年再度重返美職並投回大聯盟。近年持續自主訓練的他，仍能投出超過151公里的速球，也因此獲得福州海俠隊青睞，促成這次重返職業賽場。

首秀雖然延後，但曹錦輝何時正式登板、實戰狀態如何，仍是CPB新賽季最受矚目的焦點之一。

