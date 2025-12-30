44歲林俊傑認愛24歲網紅「七七」！盤點男明星愛嫩妻？ 郭富城、周杰倫領風潮

林俊傑首度官宣戀情，對方是小他20歲的廣東網紅「七七」。翻攝小紅書、微博

44歲林俊傑首度官宣戀情，公開在母親70歲壽宴上與24歲的廣東網紅「七七」一家4口合照，兩人20歲的年齡差距引發網友對「男明星偏愛找小齡網紅」現象的討論，還有網友笑說：「林俊傑唱〈修煉戀情〉的時候，七七國小都還沒修煉完成。」

網友統整近年來，擁有天王地位的資深男藝人，另一半往往是年紀相差懸殊的「圈外人」。從2017年郭富城與網紅方媛（差22歲）結婚開始，其他包括潘瑋柏與東方航空的空姐宣雲（差14歲）、周傑倫與昆淩兩人也相差14歲；黃曉明與葉珂交往相差15歲，魏如萱（娃娃）與小21歲網紅Ian的「母子戀」，金曲歌王蕭敬騰與經紀人林有慧（Summer）「女大男小」年齡差也達14歲。

廣告 廣告

郭富城與方媛的22歲「父女戀」被認為是這一波男藝人愛小網紅的起始。翻攝方媛微博

天王巨星偏愛「下修」擇偶 小齡網紅成演藝圈伴侶主流

有網友做過統計，發現知名名男星伴侶中，網紅佔比高達53%，且87%的案例年齡差超過10歲。有社會學家曾對此現象發表看法，認為功成名就的男星往往不再需要「勢均力敵」的事業型伴侶。

因為知名度差不多的女星容易引發資源衝突或權力博弈，而年輕網紅常提供「仰望感」與「低威脅感」，滿足男星卸下光環後的情感需求，而林俊傑就曾表示，希望與交往對象是一種簡單可控的關係模式。

周杰倫與昆凌至今結婚近11年仍不時放閃。翻攝IG＠jaychou

社會學家解析情感降級 仰望感與流量邏輯達成雙向適配

此外，這也是一場流量邏輯的延伸。明星藉由網紅伴侶突破同溫層，網紅則藉戀情實現「身分躍遷」與提升商業價值。例如胡彥斌與網紅易夢玲相差16歲的戀情強化了話題度，易夢玲知名度大開參與了烏鎮戲劇節。而本名李巧的網紅「森林北」，更在汪峰與章子怡離婚後迅速上位，並從無名網紅晉升高階社交圈。而七七有「帕森斯設計學院碩士、家族控股上市公司」的身分，對林俊傑的潮牌亦有加分作用。

蕭敬騰與經紀人林有慧（SUMMER）女大男小的14歲差戀情公開後，蕭敬騰不時放閃。翻攝IG＠jam_hsiao033

這打破了過去「網紅等於低學歷」的刻板印象，顯示男星在選擇伴侶時，仍會考慮對方的綜合素質。但這種「向下擇偶」的現象也引發不少爭議。支持者認為這是市場化的資源互換，戀愛自由不應被職業或年齡綁架；批判者則質疑這反映了審美單一化及權力不對等的情感關係，而明星過度綁定網紅，可能導致專業價值流失。



回到原文

更多鏡報報導

周杰倫、阿信見證幸福 林俊傑好事將近？經紀公司鬆口回應了

曹西平猝逝／為何「財產全留給他」？乾兒子Jeremy真實身分曝光 掲「父子情」洋蔥

合唱林俊傑〈修煉愛情〉放閃 中國女星揭三生三世情感糾葛！被讚「花仙子」樂開懷