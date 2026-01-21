44歲爸爸對抗急性淋巴性白血病、險些命危 藉MRD訂定精準治療重獲新生
急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱 ALL）發病快、病程兇猛，長期被視為臨床上最具挑戰性的血液惡性腫瘤之一。治療關鍵不只在於藥物本身，更在於是否掌握「可測量殘存癌細胞或稱微量癌細胞（Measurable Residual Disease，簡稱 MRD）」這項影響後續療程走向的關鍵指標。癌症希望基金會、中華民國血液病學會、中華民國血液及骨髓移植學會與台灣安進，今(21日)攜手共同舉辦記者會，發布最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，助病友掌握治療選項；並邀請病友現身分享抗病歷程，盼鼓舞其他癌友。
過去急性淋巴性白血病的治療，臨床多以高強度化學治療合併骨髓移植為主，有助於降低復發風險、提升治癒機會，治療卻經常伴隨嚴重併發症及長期排斥反應，對病友和家屬的身心皆是一大考驗。所幸隨著醫學進展，急性淋巴性白血病的治療思維已出現關鍵轉變。近年來，可測量殘存癌細胞(MRD)精準檢測技術的發展，使臨床醫師得以更精細掌握疾病狀態，並依據可測量殘存癌細胞(MRD)陽性或陰性結果，為病友規劃更合適的治療策略。
中華民國血液及骨髓移植學會葉士芃理事長進一步表示，在治療達成可測量殘存癌細胞(MRD)陰性後，後續治療有骨髓移植及免疫治療等方式可運用。臨床上終於可依個人狀況、風險評估，精準打造個人化療程。急性淋巴性白血病治療，已從過去「一體適用」邁向「依據檢測結果量身打造的精準治療時代」，透過治療選擇，醫師能在療效與風險之間取得更好的平衡，協助病友於關鍵鞏固期，在更低治療副作用的前提下，降低復發風險、提升治癒機會。
圖/葉士芃理事長分享可測量殘存癌細胞(MRD)及免疫治療的重要性
癌症希望基金會許怡敏副執行長表示，急性淋巴性白血病在各階段的治療選擇日益多元，為因應新趨勢，癌症希望基金會持續優化衛教內容，推出最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，協助病友在關鍵治療歷程中更能掌握周延的資訊；她也強調，除了完善的資訊支持，政府資源是病友持續治療的至要關鍵，更能幫助病友取得妥善的療程。
圖/許怡敏副執行長發布癌症希望基金會《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》懶人包
從健康到發病可能只要一個月 出現異常症狀務必提高警覺
中華民國血液病學會柯博升理事長指出，台灣每年新增300例急性淋巴性白血病個案，雖好發於 10 歲以下兒童，但對成人病友的衝擊不容小覷。發病後，淋巴芽細胞會異常增生，產出大量且功能不全的淋巴細胞，不僅喪失免疫功能，還會壓迫正常造血空間，全面衝擊身體機能。值得注意的是，急性淋巴性白血病可能惡化得極為快速，病友可能一個月前健康檢查顯示正常，但一個月後就猛然發病。柯博升醫師提醒，若莫名出現一週以上的蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，務必及時接受血液與骨髓檢查，掌握黃金治療時間。
柯博升醫師進一步說明，急性淋巴性白血病的進程快速，需要高劑量化療來清除癌細胞。整體治療可分為三大階段，第一階段引導期，以高劑量化療為主，並視基因突變與否加入標靶藥物，以將癌細胞降至5%以下為目標；第二階段為鞏固期，以持續清除剩餘的癌細胞為目標；第三階段維持期，則藉由低劑量化療藥物避免復發。
圖/柯博升理事長提醒急性淋巴性白血病(ALL)病程快速，應及早治療
攻略急性淋巴性白血病必知可測量殘存癌細胞(MRD) 確認治療成效、規劃後續治療選擇
隨著分子檢測技術進步，急性淋巴性白血病檢測方式已不再侷限於傳統的骨髓抹片檢查，而是邁入「可測量殘存癌細胞(MRD)檢測」的新時代，透過先進技術偵測病友體內是否仍殘留可測量殘存癌細胞(MRD)已成為臨床評估與治療決策的重要方向。葉士芃醫師分享，在治療第一階段，即透過可測量殘存癌細胞(MRD)檢測，及早確認治療成效，幫助醫師評估第二階段的治療策略，並有助於提前展開醫病對談，讓病友與家屬在心理與實務層面都能及早做好準備。舉例而言，若在第一階段引導期時，經可測量殘存癌細胞(MRD)檢測發現化療成效不佳(即MRD陽性)，便可及早評估親友幹細胞的相合程度，為後續的骨髓移殖做準備；同時也可評估接續使用免疫治療，清除殘留的癌細胞，待可測量殘存癌細胞(MRD)結果由「陽轉陰」後再進行移植，以提升移植成功率。
面對急性淋巴性白血病好還要更好！ 可測量殘存癌細胞陰性仍有各種進階治療可用
葉士芃醫師提醒，儘管可測量殘存癌細胞(MRD)檢測已是今日最尖端的檢測技術，但如同傳統檢測有所極限一樣，可測量殘存癌細胞(MRD)陰性僅代表「以最新儀器仍無法偵測出癌細胞」，並不代表完全沒有癌細胞，可能仍有更微量的癌細胞殘留於病友體內，病友仍有復發風險，治療更是絕非終點。
葉士芃醫師說明，隨著不同治療藥物日益多元，今日可測量殘存癌細胞(MRD)陰性的病友，迎來了治療選擇。在鞏固治療階段，達成可測量殘存癌細胞(MRD)陰性目標以後，除了骨髓移植以外，有望透過免疫治療，進一步清除更微量的殘存癌細胞，降低復發風險、提升治癒機會。
葉士芃醫師分享，一名44歲的急性淋巴性白血病病友江先生，在歷經治療達成可測量殘存癌細胞(MRD)陰性後，治療進入關鍵抉擇期。醫療團隊依據檢測結果，綜合評估其整體健康狀況與復發風險，並與病友充分討論後，選擇以免疫治療作為後續治療策略。透過免疫治療持續清除更微量的殘存癌細胞，江先生穩定控制疾病至今，不僅為他爭取回歸生活的可能，也具體展現「以可測量殘存癌細胞(MRD)為指標、量身打造治療策略」正為急性淋巴性白血病病友帶來更精準、也更貼近生活需求的治療新方向。
葉士芃醫師強調，在治療選擇日益多元的今日，臨床更需精準評估病友年齡、整體健康狀況與個別風險，才能規劃最合適的治療與追蹤策略，而可測量殘存癌細胞(MRD)檢測，正是輔助醫療決策的關鍵。有了這項利器，急性淋巴性白血病的治療已逐步從過去的單一模式，邁向更精準、個別化的照護方向。因此，我國學會也正積極彙整國內外的資料，持續更新治療指引，接軌國際最新趨勢。
圖/急性淋巴性白血病(ALL)病友江先生分享抗病心路歷程
癌症希望基金會持續陪伴病友 衛教資訊與政府支持缺一不可
「目前臨床上已有多元的治療可以幫助病友與急性淋巴性白血病抗衡，但基金會在第一線服務病友的過程中發現，許多病友因對治療方式了解有限，或對治療後可能產生的副作用感到不安，往往因此裹足不前，甚至中斷或放棄治療」，許怡敏指出：「對病友而言，取得『易讀、好理解、可信賴』的醫療資訊，是建立治療信心的重要關鍵。」
為回應病友實際需求，癌症希望基金會彙整既有資源、推出全新的《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包（https://knowledge.pse.is/63bvvn），彙整最新治療策略，亦新增各項治療方式介紹可測量殘存癌細胞(MRD)說明以及就醫提問單，系統性彙整病友在治療歷程中常見疑問，助其更有方向與醫療團隊進行溝通。許怡敏強調，唯有以完善的資訊支持為基礎，才能實質降低治療門檻，讓病友順利完成關鍵療程，成為病友真正可及的希望。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為44歲爸爸對抗急性淋巴性白血病、險些命危 藉MRD訂定精準治療重獲新生
