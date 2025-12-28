44歲生日照太犯規！全網跪求金曲歌后「介紹這個人」

孫淑媚凍齡外貌屢受網友關注。翻攝孫淑媚臉書

孫淑媚日前在社群平台分享44歲生日美照，因外貌狀態凍齡、膚況細緻，引發網友熱烈討論。照片曝光後，留言區湧入大量關於妝容、造型與保養方式的詢問，甚至出現「請問醫師是誰」、「狀態像25歲」等好奇留言，掀起熱議。

孫淑媚近年除了持續深耕歌唱事業，也積極投入戲劇演出，參與多部電視劇與電影作品，演技表現屢獲肯定，逐步建立起歌、戲並進的多元藝人形象。她在日前分享的慶生照中，嘗試與過往不同的妝容與造型風格，更顯年輕俐落，有網友直呼神似韓國女團BLACKPINK成員Jennie，封她為「台灣Jennie」。

廣告 廣告

孫淑媚日前分享慶生照。翻攝孫淑媚臉書

事實上，孫淑媚自14歲參加歌唱比賽出道，至今已累積30年演藝資歷。她上個月剛在高雄流行音樂中心舉辦首場大型個人演唱會，演出中不僅演唱多首經典代表作，還改編Jennie的〈Like Jennie〉，展現跨風格、跨世代的舞台魅力。該場演出亦邀請演員丁寧與鍾欣凌同台合唱〈Golden〉，吸引大批歌迷到場支持。

孫淑媚日前分享慶生照。翻攝孫淑媚臉書



回到原文

更多鏡報報導

五月天才剛唱完遇7級強震！阿信秒發文「1表情符號」報平安

饅頭媽懷四胎驚吐「胎毒」爛臉慘況 熬過痛苦6個月曬性感爆乳寫真

直擊！李聖傑慶功遇7.0強震！訪到一半「國家級警報」狂響 現場真實反應曝光