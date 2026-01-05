44歲男喝珍奶嗆到！「腦血管瘤爆裂」昏迷命危…搶救21天撿回一命

記者吳泊萱／台中報導

44歲男子喝珍奶嗆到咳嗽，竟導致腦血管瘤破裂，差點小命不保。（示意圖／資料照）

喝珍奶嗆到差點小命不保！台中一名44歲張姓男子，在家喝珍珠奶茶時，不慎嗆到引發劇烈咳嗽，隨後呼吸困難、臉色發紺，短短幾秒內就陷入昏迷。經送醫檢查發現男子是腦血管瘤破裂，幸好醫院緊急開腦並使用葉克膜治療，歷經21天搶救順利從鬼門關前救回張男性命，過程萬分驚險。

男子喝珍奶嗆咳後昏迷，送醫時雙側肺部出現大片浸潤影，處於嚴重缺氧狀態。（圖／豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

心臟血管外科醫師胡家瑜緊急啟動葉克膜治療，從鬼門關前救回患者性命。（圖／豐原醫院提供）

豐原醫院醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間，但因術後患者仍持續嚴重缺氧，且有急性呼吸窘迫症狀，心臟血管外科醫師胡家瑜立即啟動ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段，患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，目前已出院返家休養，並持續接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，而可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件。由於腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。他也提醒民眾，若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。



