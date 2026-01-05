44歲男喝珍奶嗆咳昏倒！送院發現引爆腦血管瘤 一度裝葉克膜搶命

台中44歲男子因喝珍奶嗆咳，導致腦血管瘤破裂，病情一度危急。（資料照，非新聞當事人）

衛福部豐原醫院日前收治一名44歲張姓男子，因喝珍奶嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺等症狀，送院前已陷入昏迷，檢查後發現張男雙肺出現大片浸潤，且確診腦血管瘤破裂，病情一度得透過葉克膜維持治療，所幸住院第21天成功脫離呼吸器，幸運搶回一命的張男已順利返家休養，並接受後續復健。

衛福部豐原醫院今（5日）指出，張男在家中喝珍珠奶茶，卻因嗆到劇烈咳嗽，伴隨呼吸困難症況，臉色也因為缺氧逐漸轉為青紫色，張男被緊急送往院區時，已呈現意識不清、急性呼吸衰竭狀態。

廣告 廣告

豐原醫院副院長張正一表示，檢查後發現，張男雙側肺部出現大片浸潤，處於嚴重缺氧狀態，同時也確診腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，腦部與呼吸循環同步陷入致命風險。

醫療團隊隨即執行腦室外引流手術降低顱內壓，但因張男術後持續嚴重缺氧，改由心臟血管外科醫師胡家瑜啟動葉克膜治療，所幸在住院第4天脫離葉克膜，成功度過最危險階段，張男也在第21天脫離呼吸器，目前已返家並持續接受復健治療。

張正一也提醒，嗆咳不可怕，但嗆咳後若出現瞬間昏迷狀況，通常不是單純嗆到，有可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命狀況，張正一表示，腦血管瘤破裂前，病灶不容易察覺，一旦合併劇烈症狀，一定要立刻就醫評估，像是突發性劇烈頭痛、意識改變、語言不清等，務必把握黃金時間就醫。





更多《鏡新聞》報導

資傳、數媒擬整併成「AI媒體設計」引反彈 世新大學踩煞車

賓士停中山區路邊遭潑糞！車主被臭到傻眼 毀損罪難告原因曝

婆婆不滿媳婦要兒「綁起來」憂雄風不再 泌尿醫出手化心結