44歲男喝珍奶嗆咳昏迷 腦血管瘤破裂21天搶命救回

（中央社記者趙麗妍台中5日電）44歲張姓男子日前在家喝珍珠奶茶，突然劇烈嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺，數秒內倒地昏迷，送醫檢查發現男子肺部大片浸潤、腦血管瘤破裂，緊急手術歷經21天治療，返家休養。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，張男在家中喝珍珠奶茶時，突然劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺，數秒內倒地昏迷，送抵醫院後，已呈現意識不清及急性呼吸衰竭。

豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，已處於嚴重缺氧狀態並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

張正一指出，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科醫師胡家瑜啟動ECMO（葉克膜）治療，使氧合與血流狀況得以穩定；患者住院第4天脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，持續接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳不可怕，若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。

他呼籲，若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，應立即就醫把握黃金時間。（編輯：陳仁華）1150105