44歲男喝珍奶嗆咳險喪命！「致命原因」曝光

生活中心／楊佩怡報導

台中一名44歲張姓男子，日前在家中飲用珍珠奶茶時，突發劇烈嗆咳並隨即倒地昏迷。送醫後發現竟不只是單純嗆傷，而是致命的「腦血管瘤破裂」。衛福部豐原醫院緊急啟動重症應變，透過腦部手術與ECMO（葉克膜）聯手搶救，歷經21天搏鬥，張男終於奇蹟康復出院。





44歲男喝珍奶「嗆咳秒昏迷」送急診！搶救21天奇蹟康復「致命原因」曝光

44歲張男喝珍奶時，不小心嗆到，馬上出現呼吸困難症狀。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

據悉，張男當時在喝珍奶時發生嚴重嗆咳，短短數秒內便出現呼吸困難、臉色發紺，隨即失去意識。送抵豐原醫院時，已陷入重度昏迷並呈現急性呼吸衰竭，生命跡象極不穩定。豐原醫院副院長張正一指出，經檢查發現，患者雙側肺部有大片浸潤，處於嚴重缺氧狀態，且確診為「腦血管瘤破裂」。該病症引發了大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，導致腦部與呼吸循環功能同時崩潰，情況極度危急。

廣告 廣告

44歲男喝珍奶「嗆咳秒昏迷」送急診！搶救21天奇蹟康復「致命原因」曝光

張男雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態。（圖／豐原醫院提供）

面對高致死率的威脅，豐原醫院醫療團隊立即展開精準救治，「降低顱內壓」由院方率先執行腦室外引流手術，及時緩解顱內壓力，為腦部爭取關鍵存活空間；「接著啟動葉克膜」 由於術後患者仍持續嚴重缺氧，出現急性呼吸窘迫，心臟血管外科胡家瑜醫師隨即啟動ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，成功穩定氧合與血流。在團隊醫治下，張男於住院第4天順利脫離葉克膜，並在第21天成功移除呼吸器。目前張男已順利返家休養，並持續接受復健治療。

44歲男喝珍奶「嗆咳秒昏迷」送急診！搶救21天奇蹟康復「致命原因」曝光

張正一副院長提醒民眾，一般的嗆咳不會導致昏迷，若嗆到後昏迷，通常都是腦動脈瘤破裂或腦出血等重大問題。（圖／豐原醫院提供）

對此，張正一副院長特別提醒，一般的嗆咳通常不會導致昏迷。若民眾在嗆咳後瞬間失去意識，往往隱藏著腦動脈瘤破裂或腦出血等重大問題。腦血管瘤在破裂前通常無明顯徵兆，被稱為體內的「不定時炸彈」。副院長呼籲，若民眾出現以下「五大警訊」，務必立即就醫，掌握黃金救命時間，才能在危急時刻化險為夷。

突發性劇烈頭痛 意識模糊或改變 語言表達不清 肢體無力 呼吸困難

原文出處：44歲男喝珍奶「嗆咳秒昏迷」送急診！搶救21天奇蹟康復「致命原因」曝光

更多民視新聞報導

她虐鼠還拍片記錄！「穿耳洞+自由落體」惡劣行徑曝光

全台凍番薯一整週！「3波強冷氣團」衝台時間軸曝光

台南「離婚500」成觀光景點！日遊客齊刷一排朝聖照

