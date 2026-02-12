44歲男星娶中國影后10年！久違返台演出吐近況 竟爆：因為周潤發沒檔期

舞台劇《暗戀桃花源》40週年傳承版，樊光耀(左起)、李劭婕、吳中天、隋棠、賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群。(記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕44歲演員吳中天曾演出《惡魔在身邊》、《麻辣鮮師》和《愛殺17》等偶像劇，2015年和中國影后楊子姍結婚，婚後育有一女，一家三口定居中國北京，久未在台灣公開露面。這回因參與舞台劇《暗戀桃花源》40週年傳承版，今出席記者會，他先開玩笑說這次接下演出，「主要是周潤發沒檔期」，後來才解釋，除了是對導演賴聲川的敬重，也像是回到戲劇原點的一趟旅程，「身為戲劇系出身的演員，能被賴老師邀請，其實很難拒絕。」

吳中天近年工作重心多放在中國，並當起幕後導演。久違站上台灣舞台，他坦言確實有點緊張，但也笑說演戲對自己而言「就像游泳」，只要一下水，身體自然會記起來，「目前排練還不至於卡詞到一直NG。」

李劭婕(左起)、吳中天、隋棠。(記者陳奕全攝)

由於家庭與工作兩頭忙，吳中天這趟返台並未久留，下週就到中國與妻女團聚過年，年後再回台投入密集排練。他打趣表示，實在無法長期台灣、中國兩地奔波，「真的這樣跑，應該會往生。」

這次演出《暗戀桃花源》，吳中天再度與隋棠、林依晨合作，他和隋棠曾合作電影《甜·祕密》，和林依晨則合作電影《甜蜜殺機》，都頗有淵源，訪問時他和隋棠坐在隔壁，也可從眼神交流看得相當熟稔。

他提到這次排練期間見到不少老朋友，因他是個不會主動跟朋友聯繫的人，「對到面、講到話，就算久未碰面，溫度還在的感受很奇妙，友誼這東西在表演上有一定排練不來的厚度在。」

