44歲男發現女友偷吃！「割斷舌頭」勒斃棄屍...自首辯稱：生前就約定好

44歲男發現女友偷吃，割斷女友舌頭並將其勒死。圖／翻攝自網路

泰國近日發生一起恐怖情殺命案，一名44歲男子布尼亞里特意外發現，交往5個月的49歲的女友諾帕萬出軌，在渡假村內割下對方的舌頭並將其勒斃，隨後透過友人向警方自首。男子遭逮時表示，女友生前曾向他發誓，若背叛自己的話舌頭就會被割掉，不料真的出軌，所以「依照約定」完成這場行動。

根據《第七頻道》、《Thairath》等泰媒報導，男子23日晚間9時許向友人坦承自己殺人，朋友趕緊向警方通報。警方獲報後趕往男子的住處將其逮捕，並前往他指稱為犯案地點的渡假村進行調查。

交往5個月偷吃！泰女遭男友「割舌+勒斃」

警方進入事發現場後，發現一名女子滿身是血，呈仰臥姿勢陳屍在床上，頸部有明顯勒痕、嘴部有一道巨大傷痕，經調查後確認，女子的舌頭已經被割下。

警方進一步搜查男子車輛，起出一把犯案的刀具，以及用來勒斃女友的紅條紋絲巾，另外發現女子被割下的舌頭。

泰男發現女友出軌，割下她的舌頭後將其勒死。圖／翻攝自網路

渡假村工作人員向警方透露，當晚6時52分，男子開車帶著女友入住，不過在8時許，男子自行駕車離開，當初以為他只是外出購買食物，不料不久後有工作人員在清掃房間時，發現了遺體。

冷血男殺人「先回家打理好」再自首！曝生前約定：偷吃就割舌

男子事後經訊問後坦承，自己在殺害女友後開車返回家中，「稍微打理自己後」才連絡警方自首，表示女友生前曾向他保證絕對不會出軌，稱若有任何背叛行為，舌頭就會被割掉，不料一語成讖，真的抓到對方偷吃，因此「依照誓言割掉了她的舌頭」。

目前死者已被送往當地一座寺廟準備舉行葬禮，家屬得知死訊後悲痛欲絕，拒絕接受所有媒體訪問。據了解，男子於26日出庭應訊，家屬也透露因為家中「錢不夠」，決定不保釋他。



