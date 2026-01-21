44歲男走路喘竟確診白血病！ 新檢測助攻精準治療

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，近年「可測量殘存癌細胞(MRD)」精準檢測技術的發展，讓臨床醫師能依據客觀的癌細胞殘存陰性、陽性結果規劃治療策略，減輕急性淋巴性白血病病人的痛苦。過去這類疾病多需要以高強度化療合併骨髓移植，雖有助於降低復發風險、提升治癒機會，卻經常伴隨嚴重副作用與長期排斥反應，對病友及家屬的身心都是極大考驗。

44歲男子走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為是貧血、高血壓等心血管疾病所致，沒想到確診急性淋巴性白血病。 （示意圖／Pixabay）

病友江先生於前年10月7日確診急性淋巴性白血病(ALL)，當時44歲的他走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為是貧血、高血壓等心血管疾病所致，便至坊間檢驗所檢查。某天起床時流鼻血，檢驗報告正好出爐，白血球高達25萬，比起常人上限1萬竟高出25倍，緊急至急診就醫後確診為急性淋巴性白血病。

江先生表示，確診當下心理難免驚慌，上網搜尋血癌相關訊息後，發現有淋巴性、骨髓性等分類，紛亂的資訊讓他更加緊張。臨床檢查光是基因檢測就等待將近1個月，確診後治療方向雖然明朗，卻隨即遇上化療帶來的嚴重副作用，一度發生菌血症，險些因敗血症離世。

治療過程中引起的胰臟炎，讓江先生不能隨意飲食，只能施打營養針。他形容:「每天餓肚子，看著手機上的美食影片，格外煎熬。」

可測量殘存癌細胞的檢測方式為抽取病人血液及骨髓進行分析。病人化療後，若可測量殘存細胞為陰性，表示治療成效好，可評估接受骨髓移植。（圖／中華民國血液及骨髓移植學會）

葉士芃說明，可測量殘存癌細胞的檢測方式為抽取病人血液及骨髓進行分析。病人先接受化學治療後，若可測量殘存細胞為陰性，表示治療成效良好，除可評估接受骨髓移植，也可使用免疫治療來降低復發風險、提升治癒機會。江先生即是使用免疫治療至今，針對治療成效較差、可測量殘存細胞為陽性者，則應及早評估親友幹細胞相合程度，準備進行骨髓移植。

癌症希望基金會副執行長許怡敏說，基金會在服務第一線病友過程中發現，許多病友對於治療方式了解有限，也對副作用產生不安，因此裹足不前或放棄治療。建立易讀、好理解、可信賴的醫療資訊，為建立治療信心的關鍵。

癌症希望基金會與中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會及台灣安進合作出版「選擇適合你的治療方式:急性淋巴性白血病ALL in 1」衛教懶人包。衛教懶人包連結:https://knowledge.pse.is/63bvvn

