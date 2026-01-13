44歲男長期血便當痔瘡 檢查驚見3公分大腸腫瘤慘罹癌

一名44歲男性長期解血便，自行判斷為痔瘡而未就醫，在家人催促下前往衛生福利部豐原醫院求診，經大腸鏡檢查發現腸道內約3公分腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性。

一名44歲男性長期解血便，經大腸鏡檢查發現腸道內約3公分腫瘤性病灶。（圖／Photo AC）

衛生福利部豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，這名個案具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親亦有大腸腺瘤性瘜肉病史，加上平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群。黃泰銘主任表示，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。

廣告 廣告

黃泰銘表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。他進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率。

該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤。（圖／豐原醫院）

衛生福利部豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多有裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現。傅峰梧醫師表示，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

黃泰銘主任提到，根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，五年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，五年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。

實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。（圖／豐原醫院）

黃泰銘主任提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查。飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。

國民健康署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查。

延伸閱讀

關稅政策案即將宣判 川普再警告：若裁定違法美國將完蛋

管中閔喊：我還沒退休！預告下一步「開Uber」

陸跳水名將全紅嬋「長髮飄逸」照曝光 網驚：長大了