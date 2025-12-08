44歲納豆升格當爸！依依懷孕3個月 夫妻拚做人「一次就中」

納豆和依依剛結婚就積極做人。攝影組

44歲納豆與太太依依去年底低調登記結婚，小倆口在結婚週年前夕做人成功，即將在明年6月迎接寶寶到來。納豆婚後積極備孕，今年8月進行試管療程，竟然「一次就中」，讓期待當爸的他興奮不已，依依目前懷孕3個多月，今（8日）也透過影片分享當媽媽的心情。

依依在影片中激動落淚，分享試管一年後終於成功懷孕的喜訊，她透露雖然初期曾出血，但仍滿心期待迎接新生命，甚至開始準備寶寶用品，畫面中可見她天天打針的辛苦，納豆也忍不住心疼擁抱，直呼「女生真的好偉大」。當醫生宣布成功懷孕時，夫妻倆更是當場落淚，依依感動表示終於能讓家人放心。

廣告 廣告

納豆與依依戀愛多年，一路走來相當保護彼此隱私，但始終甜蜜恩愛，今年在親友見證下，兩人已正式完成登記成為夫妻，婚後他們馬上投入備孕計畫，由於依依知道自己排卵值不高，過去曾考慮凍卵，今年終於透過試管療程順利懷孕。

納豆和依依感情恩愛。董孟航攝

對於生小孩，納豆曾大方表示：「我隨時準備好要生三個！生一支籃球隊也OK，越多越好。」求子心切的程度顯露無遺。不過依依坦言，婚禮前其實都在「躲」著老公，因為希望能漂漂亮亮完成儀式，「我本來想說婚禮5月底、4月懷孕應該看不出來，但看到妹妹懷孕1、2個月肚子就變大，還是決定婚禮後再生。」她也笑稱納豆一直很有自信：「他說自己是『一次就中』的人。」



回到原文

更多鏡報報導

家寧自爆調整開銷「正在省錢」！吃超商即期品生活：錢要花在刀口上

連錄影8天嗓子壞掉！蔡尚樺硬扛上工 曾國城「1反應」她秒回擊

Joeman新歡整形前嫩照遭挖！蕭伊判若兩人 曾自爆動刀這裡