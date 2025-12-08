44歲納豆準備當爸了！依依淚灑吐做試管血淚史

【緯來新聞網】44歲納豆與依依愛情長跑多年，去年底登記結婚、今年補辦婚宴，今（8日）在YouTube發布影片宣布懷孕喜訊，據悉今年8月做試管一次就中，將在明年6月迎接寶寶的到來。

依依（左）和納豆開心迎接小孩。（圖／翻攝依依YouTube）

依依曝光在家中打針，以及去醫院確認的過程，原本在家中不敢先用驗孕棒測試，「我想說可能是因為打針吃藥，讓我看起來腫腫的，然後每個人都說我懷孕了」，沒想到下秒醫生馬上和依依確定懷孕，讓她當場淚崩，納豆也跟著淚水在眼眶打轉。



10月9日，是依依和納豆第一次檢查胚胎，不過由於一直持續出血，讓依依感到很不安，「現在整個很慌，不可能前面都沒有，可是我是鮮紅色的那一種，我真的好怕喔」，一旁的納豆趕緊安撫依依的情緒，依依也很快就振作精神，信心喊話：「沒關係，現在要我打10支、20支針，我都願意」，苦盡甘來，成功盼到寶寶。

