44歲納豆當爸了！明年６月迎巨蟹座寶寶，依依曝試管受孕歷程超辛苦

《食尚玩家》主持人納豆與老婆依依在愛情長跑近10年後，於2024年底正式登記結婚，並在今年６月補辦婚宴。44歲的納豆與依依一直積極備孕，依依更在婚前就表達希望生育３個孩子的願望。如今這對夫妻傳來好消息，宣布即將在明年６月迎接他們的第１個孩子，為巨蟹座寶寶。

納豆報喜訊宣布當爸

納豆今天（８日）早上在臉書發文宣布這個好消息：「我們有寶寶了！辛苦我的老婆大人！」簡短的文字透露出他對即將成為父親的興奮之情，同時也表達了對妻子依依的感謝與心疼。這則貼文一發布就引起親友與粉絲們的熱烈祝福，紛紛在留言區恭喜這對夫妻即將迎來新生命。

廣告 廣告

依依分享試管受孕歷程

依依則在YouTube平台上傳新影片，詳細分享她的懷孕喜訊與備孕過程。她表示從今年１月舉辦婚宴後，兩人就開始積極備孕，最終決定透過試管嬰兒的方式受孕。在取卵前，依依必須先注射排卵針，她的肚子因此出現多處瘀青。經過努力，兩人終於在今年９月底成功懷孕，當接到確認懷孕的檢驗單時，夫妻倆激動得落下眼淚。



依依也感性地說：「今天終於可以跟大家宣布～我懷孕了！這個孩子得來不易，儘管試管過程多辛苦，但結果是美好的～歡迎寶寶加入我們的家！！！」字裡行間充滿對新生命到來的期待與感謝。

依依生涯規劃計畫生３胎

根據《TVBS新聞網》報導，依依之前接受專訪時，曾坦言從小就幻想結婚、生小孩的生活，當時父母還限制她在25歲前都不准談論此事。依依還分享了她原本的人生規劃，希望在27歲結婚，28歲生小孩，並計畫要生３胎，且要在32歲前完成生育計畫。雖然實際的人生軌跡與當初的規劃有所不同，但如今她仍順利懷孕當媽，朝著理想的家庭生活邁進。

▲納豆、依依宣布懷孕。（圖片來源：納豆臉書）

更多食尚玩家報導

沒吃甜食卻糖尿病！醫揪出「１血糖殺手」甚至有致癌風險，許多人都不知道

騎YouBike注意！「做１事」恐被罰1200元，「２狀況借還車」贈５元騎乘券

洗藍莓別再泡鹽水！專家教１招去除農藥、徹底洗淨，加碼吃藍莓禁忌好處

禮物市集全台開跑！蠟筆小新、三麗鷗周邊５折起，盲盒＋娃娃５萬件超好逛



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章