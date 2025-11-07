44歲網紅才宣布懷孕 突血崩驚喊「寶寶被沖掉了」
娛樂中心／張予柔報導
44歲網紅Sandra近年與搭檔Eko主持YouTube英文節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》打開知名度，開朗又具親和力的形象受到觀眾的喜愛，成功跨足主持界。她和老公許傑克結婚3年，今年7月迎來好消息，宣布懷孕，然而在孕期過程中，她曾經歷一場驚魂事件，坦言當下以為「寶寶被沖掉了」，情緒一度崩潰。
Sandra在社群分享自己曾經歷一場驚魂記，嚇得她大喊「我的寶寶被沖掉了」。（圖／翻攝自IG＠sandralalala0302）
Sandra目前懷胎30週，昨（6）日在社群分享懷孕心路歷程時透露，5月20日第一次聽見寶寶心跳仍沉浸在喜悅中，沒想到隔天凌晨1點，突然感覺有兩道溫熱液體沿著大腿滑下。她趕緊衝進廁所，一坐上馬桶便驚見「一大塊一大塊血塊就開始往下掉」，讓她當場嚇壞，忍不住痛哭喊著「我的寶寶被沖掉了！」老公見狀也一度愣住，不知所措。那一夜，她幾乎整晚睡不著，啜泣著等天亮。
隔天趕往醫院做檢查，好險寶寶仍在子宮裡安然無恙、心跳強勁有力。（圖／翻攝自IG＠sandralalala0302）
隔天趕往醫院做檢查，醫師神情緊張的幫她進行超音波，好險只是虛驚一場，看見寶寶仍在子宮裡安然無恙、心跳強勁有力時，全場才鬆了一口氣。她回憶「醫生、護士都放下心，我臉上的口罩，被流下來的眼淚浸濕了大半」老公則笑著安慰她「可以的！我本來就知道我們的小孩一定超strong，妳太緊張了」不過被她吐槽「你也一整晚沒睡」。
Sandra展開為期十多天的安胎生活，如今已順利進入孕晚期。（圖／翻攝自IG＠sandralalala0302）
不過醫生提醒她仍須小心，建議躺好躺滿，試試看讓血塊自行吸收。Sandra照醫囑行事，展開為期十多天的安胎生活，「除了上廁所都沒下床，沒洗澡真的蠻臭的」她笑說，期間靠追劇、看書度日，滿心只求安全留住寶寶。經過三個月調養，狀況逐漸穩定，如今已順利進入孕晚期。
