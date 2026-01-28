44歲美國女搭機「靠媽媽肩頭睡著」叫不醒 一查竟已猝逝

美國一名44歲女律師日前搭機從明尼蘇達州飛往英國倫敦，豈料飛到一半突然猝逝，警方披露，當時她在機上靠著母親肩膀入睡，就「再也沒有醒來」，至於死亡原因恐與服藥以及心臟問題有關。

美國一名44歲女子搭機途中突然猝逝。（示意圖／Pexels）

綜合外媒報導，這名女律師葛林（Rachel Green），於2025年4月30日與母親一同搭機前往倫敦，原計畫在英國進行歷史研究，作為其撰寫小說的素材。航程中，葛林在座位上入睡，將頭靠在母親肩上，空服員隨後發現她無法喚醒，並立即尋求機上是否有醫師協助。報導指出，機組人員與醫療人員嘗試心肺復甦，但最終仍回天乏術。

法庭審理時指出，葛林體內檢出多種處方藥物，包括數種抗憂鬱藥、褪黑激素、大麻成分（cannabinoids），以及低濃度酒精。驗屍結果顯示，她同時患有先天性心臟結構異常，藥物交互作用與心臟狀況可能共同導致死亡。

她的家屬質疑，葛林過去曾出現「異常的心臟檢查結果」，卻未被轉介至心臟專科醫師，「我一直在想，為什麼她在這樣的情況下，還會被開立這種藥物組合？為什麼沒有人把她轉介給心臟科醫師？」她淚憶妹妹不僅是律師，也熱愛歷史、待人無私，「是這個世界上最善良、最無私的人之一」。

