44歲范冰冰平口禮服0修圖近照 網震驚「上圍縮水？」
44歲大陸女星范冰冰自2018年捲入「陰陽合約」逃漏稅風波後，一度被列為劣跡藝人，幾乎全面淡出演藝圈。沉寂數年後，她近年逐步重返大眾視野，將事業重心轉往海外發展，雖然曝光度與資源已不如過往巔峰，但每次現身仍是話題焦點。日前，范冰冰在新加坡出席活動，一組「零濾鏡」現場畫面在網路上流傳，再度引發熱議。
當天范冰冰身穿一襲碎鑽露肩禮服，禮服以細緻亮片與鑽飾鋪陳，貼合剪裁勾勒出上半身線條，露出肩頸與鎖骨，整體造型華麗卻不顯浮誇，她將一頭長黑捲髮自然披落，搭配垂墜式耳環與簡約手鍊，妝容以乾淨底妝與紅潤唇色為主，展現成熟優雅的女神氣場。即便現場手機鏡頭直拍、毫無修圖的情況下，整體狀態依舊吸睛。
活動現場吸引不少民眾圍觀拍攝，范冰冰也相當親民，不時微笑揮手向粉絲致意，舉手投足仍散發女神氣勢。不少網友看到畫面後紛紛留言大讚，「44歲維持這樣狀態真的很好」、「完全看不出真實年紀」、「氣質還是很能打」，也有人注意到她的手臂線條明顯比過去緊實，認為她近年在身材管理上下了不少功夫。
不過，隨著討論延燒，也有部分網友將焦點放在她的身形變化上，質疑范冰冰是否因為瘦身成功，導致「上圍縮水」，相關話題在社群平台掀起兩派討論，有人直言和過往紅毯形象相比，視覺上確實較為「縮水」；但也有粉絲立刻平反，認為「本來也沒那麼大」，角度、禮服剪裁與內搭選擇都可能影響觀感。
對於外界質疑，不少支持者認為，能在零濾鏡、無修圖的情況下維持這樣的體態與狀態已相當不易。隨著范冰冰持續活躍於海外活動，她的一舉一動，依然是外界關注的焦點。
