44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

在舊金山繁忙的街道與高速公路之間，44歲的Muni公交巴士司機樂曲清（Peggy Le）穩穩握著方向盤，載著形形色色的乘客前行。對她而言，這不僅是一份工作，更是一名中國第一代移民女性，在舊金山走過21年歲月後，逐步實現的美國夢。

樂曲清來自廣東惠州，21年前來到美國，是典型的第一代華人移民女性。初到異鄉時，語言與文化皆不熟悉，為了生計與家庭，她曾在動物園餐廳擔任主廚助理，也做過各式各樣的雜工。多年來，她一步一腳印在現實中站穩腳跟，撐起家庭、養育兩個孩子，如今孩子都已長大。

近年在經濟環境變動之下，樂曲清開始思考人生的下一個階段。她希望找到一份長期穩定、福利完善、可規畫退休，同時也是自己真正感興趣的工作，為家庭，也為自己。

這個念頭，最終把她帶向了舊金山交通局（Muni）。平時就熱愛自駕旅行的樂曲清在一次上網時看到交通局招募巴士司機的招聘資訊，心中立下目標：「就是這份工作了。」她形容，從那一刻起，便鎖定方向，不論多困難都要爭取到這個工作機會。

Muni司機的申請過程並不輕鬆。從文件審核、駕駛技術測試到多輪面試，整個流程歷時近兩年，之後還要接受兩個多月的密集上崗培訓。樂曲清坦言，等待與訓練的過程十分漫長且繁瑣，但她從未想過放棄，就是一步一步細心且耐心的走過。

今年10月，她成為了舊金山交通局2443名司機中的一員，也成為極少數的亞裔、尤其是華裔女性司機之一。根據交通局統計，亞裔女性僅占全體司機約1.7%。身高僅1.55米的樂曲清，卻每天駕駛大型巴士行駛在280號高速公路與市區街道上。上崗兩個多月來，她形容那種感覺像在做夢，經常會一邊開著車，看著窗外略過的藍天白雲一邊不斷問自己：「這是真的嗎？是夢想照進現實的那種喜悅。」

樂曲清說，自己每天都以「新人」的心態上班，保持謹慎與專注。客家人的性格讓她喜歡挑戰自我，也不害怕陌生與壓力。她已輪值過多次夜班，面對夜間無家者來乘車，她平等對待；遇到違規停車導致必須臨時繞道、增加體力負擔時，也只能臨場應變。最讓她感到溫暖的，是乘客下車時一句句真誠的「謝謝你」，她說，「收到這麼多謝謝，我真的覺得被充電了。」

能流利使用粵語、普通話與英語的樂曲清，特別適合服務舊金山多元文化的社區。她認為，這份工作讓她不只是有了一份穩定職業，更感受到自己被城市需要、被社會接納。

為迎接新年，舊金山交通局也宣布，將於12月31日元旦前夜晚8時至元旦清晨5時，提供免費巴士服務，讓市民安全出行、歡度新年。樂曲清也將與其他司機一同，在節日期間守護城市的交通動脈。

回顧21年的移民歷程，從餐廳廚房到駕駛座，樂曲清用自己的故事詮釋了舊金山多元而包容的就業環境，也映照出第一代華人女性在這座城市中，憑藉努力與耐心，一步步實現美國夢的可能。

樂曲清說，「美國夢不是一下子就到的，但只要不放棄，真的可以走到。」

