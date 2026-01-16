44歲辣成這樣！許維恩「中空外出」被老公關心 霸氣回應了

44歲許維恩保養極佳。（圖／翻攝自許維恩Instagram）





現年44歲的許維恩與38歲王家梁2021年登記結婚，婚後育有一名女兒「忒忒」，經常在社群平台分享家庭生活，她日前曬出一系列擺拍美照，在寒冬中「火辣中空」外出，不僅引起網友熱議，老公王家梁也發聲關心愛妻。

許維恩日前發出數張辣照，記錄下與老公王家梁的私密對話，她身穿灰白色系毛衣、寬鬆長褲，一身休閒亮相，對著鏡頭擺拍露出纖細螞蟻腰身。

許維恩透露，王家梁為此特別關心一下：「穿這樣子不冷嗎？」她則是霸氣回應：「會啊，但老娘開心就好，趁瘦的時候還能穿露肚子的衣服。」網友也熱議「這才是姐啊，女王的氣勢」、「辣妹永遠沒有冬天」、「好冷啊，這天氣。」



