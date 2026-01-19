44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽

記者宋亭誼／台北報導

由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹兮飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。

劇裡兩人與祝緒丹、楊仕澤所分別飾演的捉妖師「慕瑤」、「柳拂衣」一起闖關打怪，隨著故事發展，化解人與妖族之間的恩怨。這部除了主演陣容華麗，還匯聚眾多實力派演員，像是陳都靈、張晨光、于朦朧等，為這部劇增加許多看點。

「凍齡女神」鍾欣潼《》成「最美人母」。（圖／中天娛樂台提供）

《永夜星河》出場模樣最令人驚豔的莫過於「凍齡女神」鍾欣潼，她飾演男主角丁禹兮的母親「慕容兒」，劇中一開始是一名隱居深山的妖族女子，以神秘嫵媚溫柔的「魅女」模樣登場，因緣際會下與人族相愛，卻遭到捉妖師的阻撓，為了保護腹中的孩子「慕聲」，隱姓埋名生活卻還是被拋棄，最終黑化成為九階大妖的「怨女」。

鍾欣潼近年來鮮少拍攝戲劇，此次古裝扮相廣受好評，散發女神氣質，被封為「最美人母」，還獲得網友誇讚「真的是神顏」、「這怎麼可能是媽媽？」，鍾欣潼挑戰母親的角色，造型上除了帶髮飾，更接了長髮展現仙氣模樣，讓鍾欣潼直呼「我的頭好重」，但也表示兩種反差的角色，她最喜歡的是「怨女」的造型，更對於此次分飾兩角感到相當新鮮。

虞書欣飾演意外穿越成小說惡毒女配角「林虞」。（圖／中天娛樂台提供）

除了客串的演員成為亮點之外，《永夜星河》更是丁禹兮、虞書欣繼《月光變奏曲後》第二次合作。丁禹兮提到對於此次再度合作感到相當開心，「很放心，大家對彼此的創作方式和對彼此的感受其實是熟悉的，會非常快速省掉那些前期磨合的階段」。

兩人拍攝過程相當有默契，就連親密的戲份也是很順暢地拍攝完，「不尷尬也不會笑場，很自然地進到那個狀態，彼此還能懂對方在意的點」，更表示如果有機會很願意有第三次合作，「古裝、現代都演過了，可以演一個生活類的題材，像是青梅竹馬的鄰居」，展現兩人之間的好交情。《永夜星河》今（19）日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

