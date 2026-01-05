44歲黃鐙輝失業半年！「健檢異常」健康亮紅燈 遭醫警告：會死掉

記者宋亭誼／台北報導

44歲黃鐙輝近年拍攝多部題材沉重的作品，包含《無罪推定》、《我們與惡的距離Ⅱ》……等，這次也再次於《九如一家人》飾演更生人，因此累積大量負面情緒。黃鐙輝今（5）日透露，拍攝期間他長期情緒低落、抑鬱，還被醫生診斷出皮質醇異常，「醫生說要改善，不改善會死掉。」

黃鐙輝被醫生警告：「會死掉」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃鐙輝坦言自己拍攝期間狀態非常不好，「演到會暈眩，有焦慮、有抑鬱，一直很不開心」，甚至經常出現「斷片」狀況，聊天聊到一半突然失去意識，坐在旁邊突然打瞌睡，但自己卻完全沒有察覺，「我還以為是地震，結果旁邊的演員說『我們看到你在打瞌睡。』」讓他一度連車都不敢開。

廣告 廣告

黃鐙輝曾失業將近半年。（圖／華視提供）

老婆萁萁發現異常後，緊急帶黃鐙輝就醫檢查，而他也被診斷皮質醇異常，被醫生警告一定要好好休息。黃鐙輝曾向老天祈求「可不可以休息一下」，沒想到後來真的將近半年沒有工作，不過當時他才剛砸下4700萬換新屋，扛著房貸的他難免為此緊張與不安，所幸後來他參演的《左撇子女孩》便傳出捷報入圍坎城影展。《九如一家人》拍完後，他的健康狀況也逐漸好轉。

更多三立新聞網報導

怕曹西平孤單！黃鐙輝「教孩子叫阿公」暖舉曝光 忍淚告別：永遠的偶像

演藝圈再傳噩耗！資深男星驚傳驟逝享壽82歲 告別式細節曝光

司曉迪「睡遍頂流男神」卻遭男團偶像劈腿！抓姦現場曝光

謝京穎懷雙馬寶辦性別趴！貼文1細節疑洩寶寶性別 網狂猜「這答案」

