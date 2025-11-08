44歲《星光》女星爆婚變！小16歲尪出軌人妻朋友 還失控動手施暴
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
44歲女星安歆澐當年以參加選秀節目《超級星光大道》出道，於2019年嫁給小16歲的國手莊英杰，婚後育有一雙子女，近來傳出婚變消息，安歆澐透露兩人正在打離婚官司，更爆出莊英杰偷吃自己的人妻朋友，還遭到他動手施暴。
據《三立新聞網》報導，安歆澐透露莊英杰婚後多次偷吃她的人妻朋友，還多次抓包，讓她忍無可忍，向女方提出求償、違反和解協議；向莊英杰提出上百萬元的求償金，現在都交給律師處理。
安歆澐提到，莊英杰先前因為比賽落選又罹患腦膜炎，性情大變，他多次酒後失控，甚至還拿菜刀砍冰箱，今年4月則是動手勒暈她，她也報警多次，花蓮當地人都知道兩人鬧婚變，她淚訴：「從沒想過曾經這麼親密的另一半，會為了一個女人要置我於死地。」她認為莊英杰需要好好看心理醫生，因為正常人根本不會對太太這樣。
◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。
