44歲「阿嬌」鍾欣潼成最美人母！生下超帥男神兒 慘遭愛人拋棄變「怨女」

「凍齡女神」鍾欣潼《永夜星河》成「最美人母」。中天娛樂台提供

44歲的「阿嬌」鍾欣潼在《永夜星河》中飾演男主角丁禹熙的母親「慕容兒」，劇中她一開始是一名隱居深山的妖族女子，以神秘嫵媚溫柔的「魅女」模樣登場，因緣際會下與人族相愛，卻遭到捉妖師的阻撓，為了保護腹中的孩子「慕聲」，隱姓埋名生活卻還是被拋棄，最終黑化成為九階大妖的「怨女」。

鍾欣潼近年來鮮少拍攝戲劇，此次古裝扮相廣受好評，散發女神氣質，被封為「最美人母」，還獲得網友誇讚：「真的是神顏」、「這怎麼可能是媽媽？」鍾欣潼在演技上的突破也受關注，挑戰母親的角色，試了8小時的妝，造型上除了戴髮飾，更接了長髮展現仙氣模樣，讓鍾欣潼直呼：「我的頭好重。」而她自己更喜歡「怨女」的造型。

丁禹兮（右）、虞書欣二搭默契十足。中天娛樂台提供

丁禹兮、虞書欣二搭有默契！CP感十足

《永夜星河》是丁禹兮、虞書欣繼《月光變奏曲後》第二次合作，兩人先前的合作就CP感十足，引發超高熱度，也讓人相當期待他們之間的搭配，丁禹熙也提到對於此次再度合作感到相當開心，「很放心，大家對彼此的創作方式和對彼此的感受其實是熟悉的，會非常快速省掉那些前期磨合的階段。」

丁禹兮（右）劇中多次對虞書欣揮刀。中天娛樂台提供

拍攝過程相當有默契，就連親密的戲份也是很順暢地拍攝完，丁禹熙說：「不尷尬也不會笑場，很自然地進到那個狀態，彼此還能懂對方在意的點。」更表示如果有機會很願意有第三次合作，「古裝、現代都演過了，可以演一個生活類的題材，像是青梅竹馬的鄰居。」《永夜星河》19日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。



