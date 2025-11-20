44歲AV女優突宣布休業 自曝梅毒檢測「持續偽陽性」

日本44歲AV女優武藤彩香（武藤あやか）以甜美臉蛋、結實腹肌、保養得宜的逆齡狀態，在熟女系領域人氣極高，甚至被網友誇讚奇蹟凍齡。她日前曾來台參加活動，未料本月18日突然在社群平台X發布休業聲明，透露因梅毒檢測持續出現「偽陽性」，必須暫停工作休養，消息一出令粉絲震驚又擔心。

武藤彩香在聲明中提到，她目前已排定到明年1月的工作都會照常進行，但之後將暫時全面停止AV相關活動，好好休息並釐清健康問題，她表示，自己的梅毒檢測已多次出現偽陽性反應，在聲明中寫道：「我想利用這段休息好好查清楚為什麼會一直出現偽陽性。更讓人困惑的是，在婦產科檢查時完全沒有偽陽性，結果都是陰性。」，提及婦產科的檢查結果卻完全正常，令她懊惱坦言，「因此我甚至不知道該去哪裡接受正確的治療。」，希望趁著休業的期間徹底找出問題根源：「我也希望了解為什麼在婦產科檢查時完全沒有反應。」

除了宣布暫時休業外，她也透露另一項新計畫，將於12月開設新的帳號，她表示相關影片已經拍攝完成，近日將陸續發布，請粉絲拭目以待：「我即將開設MyFans，並會和我的表親合作。從12月開始，我們會在新的帳號上開始發布內容。拍攝已經完成，之後會陸續公開影片。請大家多多期待！」

