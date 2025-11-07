44歲Sandra懷孕初期突血崩！目睹「大血塊掉落馬桶」尖叫痛哭：我的寶寶被沖掉了

44歲主持人Sandra近日在社群平台分享懷孕心路歷程，坦言在孕期初期曾歷經一場驚魂「大血崩」，讓她當場嚇得痛哭。她回憶，5月20日那天，早上才剛第一次聽到寶寶心跳聲，正滿心歡喜，但隔日凌晨卻意外大量出血，把她和老公傑克都嚇得不輕，一度以為寶寶流掉了，情緒差點崩潰！

Sandra回憶那一天，就寢前突然感覺腿間有溫熱液體流下，趕緊進廁所坐上馬桶檢查，就看見大塊的血塊不斷掉落，「我無法克制地發抖尖叫，許傑克衝過來，看到這個場景也呆住了。」兩人努力鎮定下來，正打算查看血塊狀況，怎料智能馬桶忽然自動沖水，令她瞬間情緒崩潰大哭起來，歇斯底里喊道：「我的寶寶被沖掉了！」

夫妻倆立刻緊急施打黃體素安胎，整夜不敢合眼，隔天清晨就趕回診所檢查。醫師替她照超音波時也神情緊張，直到確認寶寶心跳強勁，在場的每個人才終於都鬆口氣。但為免萬一，Sandra後續仍遵照醫囑臥床十多天，除了上廁所之外都不下床，終於渡過最危險的孕期階段。她感慨：「我想焦慮永遠不會有終止的一天，我只能跟許傑克努力的度過每一關。」

所幸，老公在她孕期間一直細心照顧，從幾個月前就不讓她自己穿鞋襪，還每日為妻切水果、煮飯，讓她深感溫暖。Sandra幽默表示：「哎呀，早知道你這麼會照顧孕婦、又這麼期待當爸爸，我應該可以早個十年懷孕的。」如今順利進入穩定期，她也對小寶寶喊話：「深呼吸喔，一切都會迎刃而解的，爸爸媽媽愛你。」

