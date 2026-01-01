44歲Sandra跨年產子！熬過凍卵失敗淚喊：我是媽了

娛樂中心／李筱舲報導

44歲跨界藝人、「最正英文老師」Sandra（徐海瀾），去年7月在社群分享懷孕的喜訊。已是高齡產婦的她，懷孕過程並不容易，因同時患有多囊性卵巢症候群、子宮息肉及免疫異常等問題，求子之路困難重重，但在她的努力與堅持下，最終成功懷孕。昨（31）日，她順利誕下一子，晉升成新手媽媽，她在社群感性寫下：「我，居然是個媽了。愛你，新年快樂。」。









已是高齡產婦的Sandra，先前曾在IG透露她的求子之路並不容易，但在她的努力與堅持下，最終成功懷孕。（圖／翻攝自IG ＠sandralalala0302）

去年7月，Sandra曾在IG分享自己懷孕的心路歷程。她透露自己在5年前就已先凍卵做準備，好不容易騰出工作空檔準備受孕，14顆卵子卻在基因檢測時全軍覆沒，雖然大受打擊，她仍決定重新來過。在之後的檢查中，更發現她患有多囊症候群及子宮息肉問題，而且還是位「免疫媽媽」，意即免疫系統會將胚胎視為外來物並發動攻擊。即便如此，Sandra並未放棄，她堅定表示：「我想當媽媽的心是多麼強烈啊。我不怕任何可能的挑戰，我必須試、必須試過才知道。」在與醫療團隊共同努力下，最終如願懷孕。

Sandra在昨（31）日跨年夜順利產下一子，她也在IG上發文和大家分享這份喜悅。（圖／翻攝自IG ＠sandralalala0302）

昨（31）日跨年夜，Sandra透過IG和大家分享順利產子的喜訊，她在文中寫下：「2025年的最後一天，我們的小男孩平安降臨地球了。你哭得好大聲，哇哇哇的，我的眼淚再也忍不住。歡迎你來到這個世界Jackson。我，居然是個媽了。愛你，新年快樂。」貼文一出，大批圈內好友與網友湧入祝福，昔日搭檔Eko也現身留言：「就新生兒來說，妳們的兒子真是有夠可愛，恭喜了！」。





