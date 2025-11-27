即時中心／顏一軒報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）昨（26）日下午發生30年以來最嚴重的大火，目前至少造成44死、66人被送醫，警方已逮捕3名嫌疑人，時序進入第2天，火勢持續延燒中。外媒描繪，整個大埔區內都聞得到、甚至能「嚐到」焦煙味，而此處僅距離中國邊界數英里遠。





《美國有線電視新聞網》（CNN）稍早報導，儘管大埔區內許多人已重返工作崗位與校園，但「宏福苑」住宅區內的消防員，仍在努力撲滅少數單位內的零星火焰，同時至少3座大樓內仍有濃煙不斷竄出。

據報導，所有飽受祝融蹂躪的建物均嚴重損毀，窗戶與空調機組已經碎裂，而原本包圍整個「宏福苑」大樓外圍所搭設的竹棚架，也大多「付之一炬」。

香港醫院管理局（Hong Kong’s Hospital Authority，醫管局）向《CNN》表示，截至當地時間上午8時，本次火警已造成至少66人被送醫、其中17人情況危急、24人情況嚴重；且至少確定已有44人不幸罹難、279人下落不明。







原文出處：快新聞／44死、279失蹤！香港宏福苑祝融DAY2 CNN：現場可「嚐到」焦煙味

