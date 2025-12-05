44萬粉絲力挺！女子樂團成員自爆「全身被看光」壓力巨大
全新女子樂團SmileDash推出首支單曲〈My Day〉宣告出道。團名象徵「帶著微笑全力衝刺」，團員包括貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa，四人共同創作的新歌講述她們相遇並攜手前行的故事。儘管成軍時間不長，她們已受邀登上2025年跨年晚會舞台，首次以樂團形式亮相。
SmileDash成員外型亮眼，粉絲累積近44萬，4人原本都在演藝圈各自發展，組團後意外產生強大默契。貝斯手Mina來自AKB48，誓言成為「最可愛的貝斯手」；吉他手Arisa今年才從木吉他轉電吉他，能順利完成錄音讓她感動不已。鼓手侑真則是街頭藝人出身，在網路擁有高人氣，主唱若潼則跨足啦啦隊、職籃MC、SOLO歌手，多才多藝。
〈My Day〉雖由四人共同創作，但錄音前她們僅有三天準備時間。Mina每天練到凌晨、侑真緊張到吃不下飯，最終在錄音室快速完成，獲得樂手老師肯定。擁有最多錄音經驗的若潼也坦承壓力不小，她形容錄音像「全身被看光光」，所有細節都藏不住，幸好配唱老師給了不少技巧，甚至拿出四支總價近百萬的麥克風讓她試唱，過程相當有趣。
而Arisa雖然學電吉他沒多久，但因為認真練習，有通過樂手老師的認證，她也順利參與錄音，這首歌集結了四個人的心血，以及許多幕後英雄的幫助。SmileDash近期已緊鑼密鼓投入排練，跨年夜當天將於新竹和大家一同迎接新的一年到來。
