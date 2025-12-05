44萬粉絲集氣！全女子樂團SmileDash剛出道將登跨年演出 新歌〈My Day〉超勵志

記者林政平報導／SmileDash由貝斯手 Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手 Arisa 組成，兩個英文單詞組成的團名，象徵「帶著微笑全力衝刺」的成團核心精神，5日發行首張單曲〈My Day〉，由四人共同創作，歌詞講述她們相遇並攜手在演藝路上前進的故事。雖然剛組團不久，卻已獲得製作單位青睞，將於 2025 年 12 月 31 日首次登上跨年晚會舞台。四人異口同聲表示：「真的好緊張，但希望能帶給大家耳目一新的感覺。」

在台灣女子團體多以唱跳組合為主的現況下，SmileDash屬於少見的女子樂團。四名成員外型亮眼，四人的粉絲累積近 44 萬。談到團隊優勢，主唱若潼信心滿滿地說：「這次是四個女生組的樂團，很期待能碰撞出不一樣的火花送給大家。」

廣告 廣告

四名成員原本都在演藝界各自發展。貝斯手 Mina是前AKB48偶像女團成員，她坦言：「大家都覺得貝斯手很沒有存在感，我立志當最卡哇伊的貝斯手。」吉他手 Arisa 原本是木吉他出身，今年 3 月才轉練電吉他，雖然面臨震撼教育，但能順利發片讓她感動地說：「可以堅持下來真是太好了。」

鼓手侑真本業是街頭藝人，甜美外型與紮實鼓技讓她在Instagram擁有 11 萬粉絲，YouTube頻道也有近20萬訂閱，其中cover 南韓天團BLACKPINK成員Rosé和Bruno Mars合作的神曲〈APT.〉，獲得原唱Bruno Mars認證轉發，累積觀看次數已上看千萬。侑真也是大家公認的團隊支柱，不只穩住節奏，也是團長，負責帶領團員們。主唱若潼則是斜槓王，身為啦啦隊成員、職籃 MC，又有發過 SOLO 單曲，如今加入女子樂團，能唱能跳又會主持，光是個人追蹤數就高達 25 萬。

四人雖然成團後才認識，但個性卻意外互補。若潼形容團員們像春夏秋冬四種個性。Mina熱情的夏天，她笑說自己話最多：「遇到大家就會一直嘰哩呱啦，我負責提供大家元氣。」若潼則屬於細心又偏冷靜的觀察者。

新歌〈My Day〉雖然由她們創作，但在編曲老師統整後，四人進錄音室前僅有三天時間練習。Mina 坦言壓力很大，那三天都是醒著就在練琴，每天凌晨三點才入睡。鼓手侑真更緊張到吃不下飯，但靠著密集練習，錄音時只用一小時就順利完成，兩人也被樂手老師直接稱讚很厲害。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導