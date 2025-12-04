44萬黃金藏辣椒醬！信「穩賺不賠」投資 他差點把錢快遞給詐騙集團

警方成功攔截藏有黃金的辣椒醬包裹，現場查出3塊金條與3顆金珠。（圖／翻攝自環球網資訊，下同）

大陸浙江衢州爆出一起離奇詐騙案。一名男子因輕信網路投資陷阱，竟將價值高達10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元）的黃金藏入辣椒醬罐寄出，所幸警方跨省緊急攔截，成功保住財物。

王男依詐騙指示購買價值10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元）的金條與金珠，藏於辣椒醬罐中寄出。

據大陸公安部新聞傳媒中心報導，案件主角王姓男子來自安徽，日前在瀏覽微信影片時被一則自稱「穩賺不賠」的股票投資廣告吸引，進入一個股票交流群並下載一款炒股App。起初投入小額資金後即見「穩定獲利」，幾次提領也順利完成，加上群內不斷有人分享大額提款畫面，他逐漸失去戒心。

詐騙集團利用穩賺不賠話術誘導民眾將黃金藏入食品罐寄出，手法新穎、警示意味濃厚。

當他準備加碼投入時，客服卻表示無法自行操作大額充值，轉而提議由平台先行代墊10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元），事後僅需以黃金或現金償還即可。王男竟信以為真，立即購買3塊金條與3顆金珠，並依指示將其藏入辣椒醬瓶中，以快遞寄至廣東潮汕地區。

未料寄出後，王男前往浙江旅遊途中，得知快遞因地址錯誤無法派送，客服則另提供新收件地址。王男感覺有異，隨即向衢州高鐵新城派出所報案。警方研判為典型「網路投資＋實體寄遞」型詐騙，立即派員陪同王男南下廣東，成功在對方取件前攔截快遞。

警方當場開箱驗證，從辣椒醬瓶中如數取出3塊金條與3顆金珠，全數保留完好。警方提醒，凡聲稱高獲利、低風險的投資方案皆須提高警覺，尤其若要求以實體貴金屬寄送、轉帳，極有可能是詐騙。遇有可疑情況，應立即終止交易並報案。

詐騙者假冒客服誆稱可代墊資金，誘導王男以實體黃金寄件，並提供新收件地址。

