44%企業領袖想搬家還稱不嚴重？西雅圖極左翼市長堅持富人出走潮被過度誇大
西雅圖市長凱蒂．威爾遜（Katie Wilson）近日對外界擔憂華盛頓州新實施的高所得者稅將導致富裕居民與企業外移的說法表示不以為意。根據《紐約郵報》報導，威爾遜在接受FOX 13訪問時，甚至對「百萬富翁出走潮」的警告一笑置之，儘管近期一項調查顯示許多企業領袖正考慮離開該州。
主播在訪問中追問市長，針對華盛頓州新通過的「百萬富翁稅」──針對年收入超過100萬美元的家庭課徵9.9%稅率──可能引發富裕階層外流的疑慮，是否已日益升高。該法案由民主黨籍州長鮑伯．弗格森（Bob Ferguson）於當年3月30日簽署生效，獲得極左翼議員大力支持，卻遭保守派強烈反對，後者警告此舉恐損害州內的商業環境。
認為富裕居民「潤」離華盛頓州被誇大
當主播進一步詢問有關富裕居民可能離開華盛頓州的擔憂是否被誇大時，威爾遜明確回應：「關於因全州性百萬富翁稅而導致大量富人外移的說法，被過度誇大了。我確實這麼認為。」
威爾遜接著表示，她的團隊過去幾個月已積極與商界建立更緊密的關係，儘管部分企業領袖與納稅人仍提出批評。她指出：「回想我上任後這5個月來，我和我的團隊為與商界搭橋所做的努力，外界所營造的敘事與實際情況完全脫節。」
作為證據，威爾遜特別提到星巴克（Starbucks）、微軟（Microsoft）和T-Mobile等大型企業的支持，這些公司正共同資助位於南公園苜蓿葉（South Park Cloverleaf）的90個小型住宅村（tiny-house village）計畫。她強調：「外界常說這是『西雅圖社會主義市長對抗星巴克』，但如果真是這樣，為什麼他們還捐款100萬美元給我們的庇護所計畫呢？」
高達44%的華盛頓州企業領袖考慮搬家
威爾遜進一步說明，雖然市政府與企業界在部分議題上仍存在分歧，但她上任以來始終秉持務實態度，維持雙方的工作關係。她表示：「我對待商界的態度是，我們不會在所有事情上都意見一致。」
威爾遜的這番發言，正值華盛頓州企業領袖對該州經濟走向表達越來越強烈的疑慮之際。根據華盛頓州商業協會（Association of Washington Business）近期公布的一項調查（《The Center Square》報導），高達44%的華盛頓州企業領袖表示正在考慮將個人住所遷出州外。調查還顯示，企業選擇在太平洋西北地區以外擴張的可能性，已超過在州內成長的兩倍以上。
儘管威爾遜堅持認為富裕階層大規模外移的警告「被過度誇大」，但許多雇主與高所得居民對於該州的稅制與法規環境，仍持續感到不安。
責任編輯：許詠翔
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