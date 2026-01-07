4484億「少子化對策」經費僅任務編組！蘇一峰轟政府：到底花到哪裡去了？

解決少子女化問題是國家重要議題，但投入的4484億經費卻成效不彰，引發廣泛質疑。民眾黨立法院黨團指出，行政院從未成立專門的「少子女化辦公室」，衛福部長石崇良於7日上午在立法院備詢時坦承「本部確實沒有成立」，並補充自2017年起有任務編組導向的政策協調平台，並非實體辦公室。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，這4484億的少子化對策經費到底花到哪裡去了？

少子化成國家議題，4484億預算效益遭質疑！ （示意圖／pixabay）

在去年12月25日，藍白兩黨共同推動「台灣未來帳戶」政策，民眾黨隨即發表新聞稿質疑，民進黨過去9年以各種名目宣稱要解決少子化問題，卻導致生育率降至全球倒數第一。民眾黨強調，行政院辯稱衛福部在2017年成立了少子女化辦公室，但實際上該辦公室成立後僅運作半年便宣告結束。石崇良在回應質疑時表示，衛福部自2017年起以任務編組方式進行政策協調，但並未設立實體辦公室。

蘇一峰在社交媒體上強調，衛福部官網上根本沒有這個辦公室，並呼籲政府告訴民眾這4484億的經費究竟用在何處。網友們也紛紛表示應該查明經費流向，包括「有沒有人領到這些薪水」、「費用到底怎麼報銷的」等問題，對於政府的透明度表示擔憂。

