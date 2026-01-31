45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看

國民黨今天（31日）上午進行中常委改選，這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。

國民黨第22屆第一任中常委選舉今天上午登場，總共有45人參選，與2024年改選情況相比，熱度回升，而最後選出29名中常委，將於2月4日正式就職。

廣告 廣告

29席中常委當選名單按得票數依序為，陳菁徽、曾文培、陳俗蓉、羅明才、王伯綸、王姿茵、曾新慧、林永泰、游家富、鄧治平、陳汪全、張育美、鄭正鈐、邱素蘭、高思博、楊博仁、陳慶齡、蔣根煌、周季融、蔡宜助、勤彭蓁、李中、李德維、邱鎮軍、凃俊仰、柯貞竹、車宜靜、吳尚鷹、黃仁。

值得注意的是，這次陳菁徽獲1341票高票當選，打敗2年前常委選舉的得票前三名陳俗蓉、王伯綸與鄭正鈐。而這次回鍋參選的前中常委李德維、游家富分別以606票、825票順利當選。

此外，國民黨立委陳玉珍力挺的鄧治平，日前遭馬郁雯指控賄選，發送金門貢糖與牛肉乾禮盒，價值超過上限，還多次赴中國交流引發爭議，最終也獲得823票當選。



回到原文

更多鏡報報導

藍中常委喊「讓台灣回歸祖國」丟黨職！國民黨考紀會開鍘：黨紀沒有模糊空間

把毛澤東穿上身！國民黨中常委高喊：讓台灣回歸祖國懷抱就是我的責任

替郭台銘連署涉賄案國民黨前中常委范成連判刑3年定讞 最高檢啟動防逃

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了